पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को आज अमृतसर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया। पांच दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया।

अमृतसर : पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को आज अमृतसर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया। पांच दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

यह गिरफ्तारी डीएम रंधावा सुसाइड केस से जुड़ी है। जानकारी के मुताबिक, रंधावा ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने लालजीत सिंह भुल्लर का नाम लिया था। पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है और कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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