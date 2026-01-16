जालंधर के मशहूर पैलेस में नशेड़ियों का हमला, मैनेजर व चौकीदार घायल

Edited By Urmila,Updated: 16 Jan, 2026 10:51 AM
जालंधर (वरुण): वर्कशाप चौक में स्थित जल विलास पैलेस के बाहर बैठकर नशा कर रहे युवकों को पैलेस के मैनेजर ने रोका तो मन में रंजिश रख नशेड़ियों को पैलेस पर हमला कर मैनेजर व चौकीदारों को घायल कर दिया। पैलेस में घुस कर मैनेजर पर हमला कर भागते हुए युवक सी.सी.टी.वी. कैमरों में कैद हो गए, जिसकी शिकायत मैनेजर लक्ष्मण केसरी ने थाना दो की पुलिस को दी लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैनेजर ने मीडिया से इंसाफ की गुहार लगाई।
पैलेस के मैनेजर लक्ष्मण केसरी ने वह नेपाल का रहने वाला है और वह 24 घंटे पैलेस के अंदर रहता है। उसने आरोप लगाए कि पास गोपाल नगर के रहने वाले कुछ पैलेस के आगे बैठकर नशे का सेवन करते है, जिसकी शिकायतें पैलेस में आने वाले कस्टर भी उन्हें दे चुके हैं। उसने कहा कि 2 दिन पहले नशा कर रहे युवकों को पैलेस से दूर होकर नशा करने के लिए अपील की।
दूसरे दिन वह फिर से पैलेस के बाहर आकर नशे का सेवन करने लग गया, जिसे देख उसने दोबारा नशा करने से मना किया तो वह इस मामले की रंजिश रखकर रात साथियों सहित पैलेस में घुस कर मेन दरवाजे पर टांगे मारनी शुरू कर दी, जिसे देख चौकीदार बाहर आए तो युवकों ने चौकीदारों पर भी हमला कर दिया। एक चौकीदार ने भागकर जान बचाई और वह मौके पर आया तो उसने युवकों से पैलेस में विवाद करने का कारण पूछा तो उन्होंने उस पर भी हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद वह उन्होंने सिविल अस्पताल में इलाज करवाया और पुलिस को शिकायत दे दी है।
