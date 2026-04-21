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नशेड़ी बेटे ने पैसे न मिलने पर मां को उतारा मौ+त के घाट, कलेजा फटने तक बरसाईं लातें

Edited By Vatika,Updated: 21 Apr, 2026 09:37 AM

drug addicted son beats mother to death after being denied money

नशे ने एक बार फिर एक हंसते-खेलते परिवार को तबाह कर दिया है। शिमलापुरी के बसंत नगर में नशे

लुधियाना (राज): नशे ने एक बार फिर एक हंसते-खेलते परिवार को तबाह कर दिया है। शिमलापुरी के बसंत नगर में नशे की लत ने एक बेटे को इस कदर अंधा और वहशी बना दिया कि उसने अपनी ही जन्म देने वाली मां की बेरहमी से हत्या कर दी। नशे के लिए चंद रुपयों की खातिर 28 साल के परविंदर सिंह उर्फ दीपक ने अपनी 51 वर्षीय मां मनप्रीत कौर को मौत के घाट उतार दिया। रूह कंपा देने वाली इस वारदात के बाद आरोपी बेटा पूरी रात मां की लाश के पास बैठकर रोता रहा और सुबह होते ही मौत को हार्ट अटैक बताकर सबको गुमराह करने लगा।

नशे के लिए मां ने पैसे देने से किया इंकार 
वारदात 18 अप्रैल की रात की है जब परविंदर नशे की तलब में तड़प रहा था। उसने अपनी मां से नशे के लिए पैसे मांगे, लेकिन ममता की खातिर मां ने उसे नशे की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। बस यही बात उस दानव बने बेटे को नागवार गुजरी। उसने अपनी मां से पर्स छीनने की कोशिश की और जब मां ने विरोध किया तो उसने उन पर मुक्कों और लातों की बरसात कर दी। हैवानियत का आलम यह था कि आरोपी ने अपनी मां की छाती पर इतनी जोर से लात मारी कि उनका कलेजा तक फट गया और शरीर के अंदरूनी अंग डैमेज हो गए। दम घुटने और अंदरूनी चोटों के कारण मां ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अगली सुबह आरोपी ने अपनी नानी और मामा को फोन कर गुमराह किया कि मां की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, लेकिन मृतका के अलग रह रहे पति सुखविंदर सिंह की पैनी नजर ने सच को भांप लिया। 

आरोपी बेटे के खिलाफ पुलिस ने किया केस दर्ज
उन्होंने देखा कि मनप्रीत की नाक से खून बह रहा है और शरीर पर चोटों के निशान हैं। जब उन्होंने शक जाहिर किया तो आरोपी बेटा अपने पिता से भी भिड़ गया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। शक गहराने पर नानी और मामा ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सच सामने आ गया। डाबा पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने बताया कि उसे समझ नहीं आया कि नशे की तलब में उसने कब अपनी मां को मौत की नींद सुला दिया। उसने कबूलनामे में कहा कि वह मां से कह रहा था कि नशा नहीं मिला तो वह मर जाएगा, लेकिन उसी के हाथों मां की जान चली गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। सिविल अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम ने इस बर्बरता की पुष्टि कर दी है कि यह मौत कुदरती नहीं बल्कि एक सोची-समझी हत्या थी। नशे के इस डरावने चेहरे ने पूरे इलाके में दहशत और शोक की लहर पैदा कर दी है।

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