पायल अनाज मंडी फायरिंग केस में बड़ी कार्रवाई: एक शूटर गिरफ्तार

पायल की अनाज मंडी में 14 अप्रैल की रात हुई सनसनीखेज फायरिंग मामले में पुलिस को अहम सफलता

पायल(विनायक): पायल की अनाज मंडी में 14 अप्रैल की रात हुई सनसनीखेज फायरिंग मामले में पुलिस को अहम सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस वारदात में शामिल एक आरोपी शूटर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक साथी अभी भी फरार बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान उमेश कुमार निवासी साहनेवाल के रूप में हुई है।



पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी को पकड़ने के लिए जब टीम ने दबिश दी तो उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए छत से छलांग लगा दी, जिससे उसकी टांग गंभीर रूप से टूट गई। घायल अवस्था में उसे तुरंत सिविल अस्पताल खन्ना में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। यह पूरी कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस कप्तान डॉ. दर्पण आहलूवालिया के निर्देशन में गठित विशेष टीम द्वारा अंजाम दी गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।



14 अप्रैल की रात दहशत फैलाने वाली फायरिंग

गौरतलब है कि 14 अप्रैल की देर रात पायल अनाज मंडी में दो अज्ञात हमलावरों ने एक आढ़ती की दुकान को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग की थी। घटना के समय दुकान के अंदर दो व्यक्ति मौजूद थे, लेकिन सौभाग्यवश कोई जनहानि नहीं हुई। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे, जिससे मंडी में दहशत का माहौल बन गया था।



रंगदारी से जुड़े मिले अहम सुराग

प्रारंभिक जांच में यह मामला रंगदारी (एक्सटॉर्शन) से जुड़ा पाया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि घटना से पहले 31 मार्च को संबंधित आढ़ती को एक करोड़ रुपये की फिरौती के लिए धमकी भरा कॉल प्राप्त हुआ था। इस कॉल के पीछे कुख्यात गैंगस्टर डोनी बल्ल का नाम सामने आया था, जिसने कथित तौर पर कारोबारी को धमकी दी थी। इस मामले में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पूर्व मैनेजर शगनप्रीत सिंह और उनके पिता सौदागर सिंह सराओ के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था। पुलिस पहले ही सौदागर सिंह सराओ को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि शगनप्रीत सिंह वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में बताया जा रहा है और उसकी भूमिका की जांच जारी है।



पुलिस की सख्ती, सुरक्षा बढ़ाने की मांग

फिलहाल पुलिस ने विभिन्न टीमों का गठन कर फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। वहीं, इस घटना के बाद मंडी के व्यापारियों और आढ़तियों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। व्यापारिक संगठनों ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की मांग की है। पुलिस अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या धमकी की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।