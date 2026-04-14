बैसाखी पर मातम: निशान साहिब की सेवा के दौरान 60 फीट की ऊंचाई से गिरकर सेवादार की मौ+त

दुगरी रोड स्थित करतार नगर के गुरुद्वारा श्री सिंह सभा में बैसाखी के पावन पर्व की खुशियां उस समय

लुधियाना(राज): दुगरी रोड स्थित करतार नगर के गुरुद्वारा श्री सिंह सभा में बैसाखी के पावन पर्व की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब एक दर्दनाक हादसे में गुरु घर के अनन्य सेवक की जान चली गई।

बैसाखी के अवसर पर ली थी चोला साहिब की सेवा

मंगलवार सुबह निशान साहिब का चोला बदलने की पवित्र सेवा के दौरान क्रेन की लोहे की तार अचानक टूट गई, जिससे सेवादार मनिंदर सिंह करीब 60 फीट की ऊंचाई से सीधा फर्श पर आ गिरे। सिर और शरीर पर आई गंभीर चोटों के कारण अस्पताल ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे इलाके और सिख संगत में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक मनिंदर सिंह (40) के भाई गुरप्रीत सिंह ने बताया कि मनिंदर पिछले 12 वर्षों से पूरी श्रद्धा के साथ गुरुद्वारा साहिब में निशान साहिब की सेवा निभा रहे थे। हर संक्रांति और बैसाखी के अवसर पर चोला साहिब बदलने की मुख्य जिम्मेदारी उन्हीं की होती थी। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे वे हमेशा की तरह बड़े उत्साह के साथ घर से सेवा के लिए निकले थे।

पलक झपकते ही मनिंदर नीचे आ गिरा

मनिंदर ने सफलतापूर्वक 80 फीट की ऊंचाई पर जाकर नया चोला चढ़ा दिया था और अंतिम गांठ बांध ही रहे थे कि जिस क्रेन (लिफ्ट) के सहारे वे ऊपर टिके थे, उसकी तार अचानक जवाब दे गई। पलक झपकते ही मनिंदर नीचे आ गिरे और मौके पर मौजूद संगत में चीख-पुकार मच गई। हादसे के तुरंत बाद लहूलुहान हालत में मनिंदर को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि उन्होंने रास्ते में ही प्राण त्याग दिए। डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किए जाने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। भाई गुरप्रीत सिंह ने कहा कि मनिंदर निस्वार्थ भाव से गुरु सेवा में लीन रहता था, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बैसाखी के दिन की यह सेवा उसकी जीवन की आखिरी सेवा बन जाएगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है, वहीं गुरुद्वारा साहिब की संगत इस महान सेवादार को नम आंखों से याद कर रही है।