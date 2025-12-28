जालंधर में घने कोहरे के कारण हादसा: गंदे नाले में गिरा वेरका का ट्रक
Edited By Kalash,Updated: 28 Dec, 2025 10:51 AM
पंजाब के कई जिलों में आज घना कोहरा छाया हुआ है।
जालंधर (सोनू): पंजाब के कई जिलों में आज घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से आज सुबह जालंधर-पठानकोट नेशनल हाईवे के पास एक हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार यहां वेरका दूध वाला एक ट्रक गंदे नाले में गिर गया। हादसे में ड्राइवर बाल-बाल बच गया।
इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर इकट्ठा हुए हुए लोगों और पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को गंदे नाले से बाहर निकाला। इस हादसे में वेरका की गाड़ी को थोड़ा नुकसान हुआ लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
Related Story
पंजाब में आने वाले 3 घंटों में इन शहरों के लिए जारी हुआ Alert, घने कोहरे की चेतावनी
घने कोहरे के दिन : बढ़ता खतरा, सतर्कता ही सुरक्षा, इन सावधानियों की ओर ध्यान दें लोग
जालंधर में फैक्ट्री हादसा: चाबियों से भरा कैंटर गिरा, 3 कर्मचारियों की मौत, कई घायल
जालंधर के National Highway पर बड़ा हादसा, एक साथ टकराई 5 गाड़ियां
जालंधर में भीषण सड़क हादसा, कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर
Jalandhar : बी.एम.सी. चौक फ्लाईओवर पर ट्रक-कार की टक्कर, बड़ा हादसा टला
Big Breaking : जालंधर हादसे में मरने वाले 2 स्टूडैंट्स, 4 घायल छात्रों की हालत भी गंभीर
कोहरे के बीच यात्रियों को राहत, आदमपुर Airport पर मिलेगी ये सुविधा
जालंधर के इस इलाके में पार्षद के पति पर हमला, गरमाया माहौल
जालंधर रेलवे रोड पर वारदात, मचाया चोर और फिर...