जालंधर में घने कोहरे के कारण हादसा: गंदे नाले में गिरा वेरका का ट्रक

Edited By Kalash,Updated: 28 Dec, 2025 10:51 AM

पंजाब के कई जिलों में आज घना कोहरा छाया हुआ है।

जालंधर (सोनू): पंजाब के कई जिलों में आज घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से आज सुबह जालंधर-पठानकोट नेशनल हाईवे के पास एक हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार यहां वेरका दूध वाला एक ट्रक गंदे नाले में गिर गया। हादसे में ड्राइवर बाल-बाल बच गया।

इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर इकट्ठा हुए हुए लोगों और पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को गंदे नाले से बाहर निकाला। इस हादसे में वेरका की गाड़ी को थोड़ा नुकसान हुआ लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here