30 दिन का अल्टीमेटम! पंजाब में थानों से हटेंगे सालों पुराने लावारिस वाहन

पंजाब डेस्क: पंजाब में शहरी व्यवस्था सुधारने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। लोकल बॉडी मंत्री संजीव अरोड़ा ने निर्देश दिए हैं कि राज्यभर में थानों, सार्वजनिक ज़मीनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लंबे समय से खड़े कबाड़, लावारिस, बिना दावे वाले और ज़ब्त वाहनों को हटाया जाएगा।

इन सभी वाहनों को चिन्हित कर तय किए गए वाहन यार्डों में शिफ्ट किया जाएगा और पूरी कार्रवाई 30 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। इसके लिए पुलिस विभाग, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें सर्वे कर वाहनों की सूची तैयार करेंगी और तय समयसीमा में कार्रवाई करेंगी।

वाहन मालिकों से अपील की गई है कि जिनके वाहन लंबे समय से थानों या सार्वजनिक स्थानों पर खड़े हैं, वे संबंधित पुलिस थाने या नगर निगम से संपर्क कर अपना मामला सुलझाएं। ये वाहन आग लगने, मच्छरों व चूहों के पनपने और डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा रहे हैं, साथ ही थानों में जगह की कमी भी पैदा कर रहे हैं।

