Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 30 दिन का अल्टीमेटम! पंजाब में थानों से हटेंगे सालों पुराने लावारिस वाहन

30 दिन का अल्टीमेटम! पंजाब में थानों से हटेंगे सालों पुराने लावारिस वाहन

Edited By VANSH Sharma,Updated: 18 Jan, 2026 07:36 PM

decades old abandoned vehicles to be removed from police stations in punjab

पंजाब में शहरी व्यवस्था सुधारने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है।

पंजाब डेस्क: पंजाब में शहरी व्यवस्था सुधारने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। लोकल बॉडी मंत्री संजीव अरोड़ा ने निर्देश दिए हैं कि राज्यभर में थानों, सार्वजनिक ज़मीनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लंबे समय से खड़े कबाड़, लावारिस, बिना दावे वाले और ज़ब्त वाहनों को हटाया जाएगा।

इन सभी वाहनों को चिन्हित कर तय किए गए वाहन यार्डों में शिफ्ट किया जाएगा और पूरी कार्रवाई 30 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। इसके लिए पुलिस विभाग, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें सर्वे कर वाहनों की सूची तैयार करेंगी और तय समयसीमा में कार्रवाई करेंगी।

वाहन मालिकों से अपील की गई है कि जिनके वाहन लंबे समय से थानों या सार्वजनिक स्थानों पर खड़े हैं, वे संबंधित पुलिस थाने या नगर निगम से संपर्क कर अपना मामला सुलझाएं। ये वाहन आग लगने, मच्छरों व चूहों के पनपने और डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा रहे हैं, साथ ही थानों में जगह की कमी भी पैदा कर रहे हैं।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!