NIT जालंधर में Convocation समारोह, पंजाब राज्यपाल बोले–करियर में सफलता के साथ समाज के लिए करें काम

जालंधर : जालंधर डॉ. बी.आर. अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) में आज 21वां कान्वोकेशन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने युवाओं से आग्राह किया कि वे अपनी शिक्षा और प्रतिभा का उपयोग देश और समाज के हित में करें। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य विद्यार्थियों के हाथों में है और उनकी सफलता से ही राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित होगी।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT), जालंधर के 21वें कान्वोकेशन समारोह में मुख्यातिथि के रूप में संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि कान्वोकेशन समारोह किसी भी छात्र के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जब वर्षों की मेहनत का परिणाम सामने आता है। उन्होंने ग्रैजुएट छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि वे अपने कौशल के बल पर ऊंचाइयों को छुएं, परिवार और समाज का नाम रोशन करें और एक सशक्त भारत के निर्माण में योगदान दें।

समारोह के दौरान कुल 1,454 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। इनमें 1011 B.Tech, 237 M.Tech, 23 MBA, 90 M.Sc and 92 Ph.D के छात्र शामिल रहे। उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 31 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने NIT जालंधर को देश के अग्रणी तकनीकी संस्थानों में से एक बताते हुए कहा कि यहां से निकले छात्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिग्री के साथ-साथ चरित्र निर्माण भी उतना ही जरूरी है, जिससे एक मजबूत और जिम्मेदार समाज का निर्माण हो सके।

उन्होंने संस्थान द्वारा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने युवाओं से ‘रंगला पंजाब’ के निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान करते हुए जल संरक्षण, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण और किसानों के उत्थान जैसे मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। कार्यक्रम की शुरुआत में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरपर्सन प्रो. जे.एस. यादव ने राज्यपाल का स्वागत किया, जबकि संस्थान के निदेशक प्रो. बिनोद कुमार कनौजिया ने NIT जालंधर की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिला प्रशासन और अन्य गणमान्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

