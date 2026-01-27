कार में घुसा कोबरा सांप! डर के मारे घर से बाहर निकला परिवार

कार में एक जहरीला कोबरा सांप घुसने का मामला सामने आया है।

खन्ना (विपन): कार में एक जहरीला कोबरा सांप घुसने का मामला सामने आया है। खन्ना के समराला रोड पर पंजाबी बाग कॉलोनी में उस समय दहशत फैल गई जब एक घर में खड़ी कार में एक जहरीला कोबरा सांप घुस गया। जैसे ही परिवार को इस बारे में पता चला, पूरे इलाके में दहशत फैल गई। परिवार के लोग डर के मारे घर से बाहर निकल आए और आस-पड़ोस के लोग मौके पर जमा हो गए।

इस बारे में जानकारी देते हुए रिटायर्ड साइंस टीचर राजिंदर सिंह ने बताया कि वह सुबह अपने पोते-पोतियों को छोड़कर घर लौटे थे और फिर अपनी कार अंदर पार्क की थी। कुछ देर बाद उन्हें कार के अंदर हलचल का शक हुआ। ध्यान से देखने पर उन्हें कार में एक जहरीला कोबरा सांप दिखा। राजिंदर सिंह ने बताया कि पहले उन्होंने खुद सांप को निकालने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं निकला तो उन्होंने तुरंत रेस्क्यू टीम को बताया। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को कंट्रोल किया।

लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार को वॉशिंग सेंटर ले जाया गया, जहां उसे जैक से उठाकर अच्छी तरह से जांचा गया। करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने जहरीले कोबरा को कार से सुरक्षित निकाल लिया। बाद में सांप को सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया गया। इस घटना के दौरान परिवार और आस-पास के लोग डर गए। सांप के निकलने के बाद सभी ने राहत की सांस ली।

