जालंधर में तेज रफ्तार का कहर, हूटर बजाती गाड़ी ने मारी जोरदार टक्कर

Edited By VANSH Sharma,Updated: 11 Jan, 2026 09:19 PM

car with blaring siren crashes into another vehicle

एक अज्ञात वाहन चालक द्वारा दूसरे वाहन को जोरदार टक्कर मारने का मामला सामने आया है।

जालंधर: जालंधर के मॉडल हाउस चौक से माता रानी चौक के बीच एक अज्ञात वाहन चालक द्वारा दूसरे वाहन को जोरदार टक्कर मारने का मामला सामने आया है। टक्कर इतनी तेज थी कि टक्कर लगने वाली गाड़ी के सभी एयरबैग खुल गए।

जानकारी के अनुसार, हादसे के समय अज्ञात वाहन चालक लगातार हूटर बजा रहा था। बताया जा रहा है कि वाहन में बच्चे भी सवार थे। टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई।

हादसे में शामिल वाहन चालक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। मामले से जुड़ी आगे की जानकारी मिलते ही अपडेट दी जाएगी।

