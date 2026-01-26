बैंकॉक से गांजा तस्करी का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार, 3 जालंधर के और एक...

Edited By Urmila,Updated: 26 Jan, 2026 12:20 PM
एयर इंटैलीजैंस यूनिट के अधिकारियों ने सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 12.400 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त कर 4 यात्रियों को गिरफ्तार किया है।
लुधियाना (सेठी): नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कस्टम विभाग अहमदाबाद के एयर इंटैलीजैंस यूनिट के अधिकारियों ने सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 12.400 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त कर 4 यात्रियों को गिरफ्तार किया है।
विशिष्ट खुफिया सूचना के आधार पर ए.आई.यू. अधिकारियों ने बैंकॉक (थाईलैंड) से कुआलालम्पुर होते हुए अहमदाबाद पहुंचे 4 भारतीय नागरिकों को रोका। ये यात्री मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान संख्या एम एच -208 से अहमदाबाद पहुंचे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 3 यात्री जालंधर (पंजाब) और एक वड़ोदरा (गुजरात) का निवासी बताया गया है।
यात्रियों के सामान और व्यक्तिगत तलाशी के दौरान उनके बैग में छुपाकर रखी गई हरे संदिग्ध सामग्री बरामद की गई। प्रारंभिक जांच में यह पदार्थ गांजा (मारिजुआना) पाया गया। जब्त किए गए नशीले पदार्थ का कुल वजन 12,402 ग्राम दर्ज किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है और तस्करी से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नैटवर्क की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here