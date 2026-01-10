20 minutes ago
29 minutes ago
1 hour ago
12 hours ago
13 hours ago
14 hours ago
16 hours ago
17 hours ago
18 hours ago
19 hours ago
20 hours ago
21 hours ago
23 hours ago
1 day ago
Saturday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Urmila,Updated: 10 Jan, 2026 01:05 PM
Hoshiarpur-दसूहा रोड पर भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत
1. Hoshiarpur-दसूहा रोड पर भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत
होशियारपुर–दसूहा रोड पर अड्डा दोसछड़कां के पास थोड़ी देर पहले एक दर्दनाक सड़क ...
2. माघ मेले को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला, पंजाब से प्रयागराज तक स्पेशल ट्रेनों की सौगात, जानें Timing
माघ मेला को देखते हुए रेलयात्रियों की सुविधा के लिए 12 जनवरी से प्रयागराज...
3. पंजाब और जम्मू के स्कूलों के लिए खुशखबरी, लुधियाना में शिफ्ट हुआ CBSE रीजनल ऑफिस!
पंजाब और जम्मू के स्कूलों और विद्यार्थियों को सीबीएसई से अपने काम करवाने के ...
4. नवांशहर में पुलिस और बदमाश आमने-सामने, चली गोलियां, एक काबू
नवांशहर में देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब पुलिस और दो बदमाशों के बीच ...
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5. Amritsar : ब्यूटी पार्लर पर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, महिला घायल
शुक्रवार देर रात कशिश लेडीज सैलून पर बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़...
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 खास खबरें
Punjab Top 10 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Pujab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 खबरें
Punjab : बार्डर पार कर पाक गए जालंधर युवक का खुलासा! पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab में आज : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : स्कूलों में बढ़ीं सर्दियों की छुट्टियां सहित पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
USD $
10/01/2026 12:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
20.0
Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। दोस्तों के साथ पहाड़ों पर घूमने जाने का प्लान बनाएंगे।नौकरीपेशा लोगों का मनचाही जगह पर...
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्साह और ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपकी पेशेवर स्थिति मजबूत होगी।
मिथुन राशि आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। घर में किसी सदस्य के साथ बहस हो सकती है।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। पारिवारिक विवादों से बचें और समझदारी से काम लें। काम के सिलसिले में यात्रा की संभावना है।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। कार्यों में किसी की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों के मुकाबले बेहतर रहने वाला है। परिवार में किसी सदस्य के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। व्यापार कर रहे लोग किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें, नहीं तो पछताना पड़ सकता है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। युवा कोई नया काम शुरू करने के बारे में योजना बना सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी।
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का मन बना सकते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनेंगे।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। आज किसी कारण से जातकों का मन विचलित रह सकता है, ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होगा।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और आपकी रचनात्मकता सामने आएगी। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी...
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। परिवार के साथ किसी दोस्त की शादी में शामिल हो सकते हैं। किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की...
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes