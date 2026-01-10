Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Hoshiarpur-दसूहा रोड पर भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत

Hoshiarpur-दसूहा रोड पर भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत

Edited By Urmila,Updated: 10 Jan, 2026 09:58 AM

a horrific road accident occurred on the hoshiarpur dasuya road

होशियारपुर–दसूहा रोड पर अड्डा दोसड़कां के पास थोड़ी देर पहले एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।

होशियारपुर/दसूहा (वरिंदर, रत्ती) : होशियारपुर–दसूहा रोड पर अड्डा दोसछड़कां के पास थोड़ी देर पहले एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक, इलाके में घने कोहरे के कारण विज़िबिलिटी बेहद कम थी। इसी दौरान रोडवेज बस और एक कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक सभी लोग कार में सवार थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीमें मौके पर पहुंच गईं और जांच शुरू कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार आज सुबह होशियारपुर-दसूहा मुख्य मार्ग पर अड्डा दुछड़का में हुए सड़क हादसे में 4 कार सवारों की मौत हो गई, जबकि 5वां कार सवार घायल हो गया। कार नंबर HP72 B 6869 में सुखविंदर सिंह (45) पुत्र हरनाम सिंह, सुशील कुमार (46) पुत्र देसराज, बृज कुमार (38) पुत्र महेंद्र कुमार, अरुण कुमार (45) पुत्र गुरपाल सिंह सवार थे। अमृत कुमार विदेश जाने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट के लिए निकला था।

गांव चललेट (दौलतपुर, हिमाचल प्रदेश) अमृत कुमार को विदेश जाने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। जब वह अड्डा दुछड़का पहुंचे तो दसूहा से होशियारपुर जा रही रोडवेज बस से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 4 कार सवारों की मौत हो गई और अमृत कुमार घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है।

पंजाब रोडवेज की बस नंबर PV06 B 5365 जो दसूहा से होशियारपुर जा रहा था, जब हरियाणा के दोछड़का पुलिस स्टेशन के पास पहुंची, तो अमृतसर के ढोलबाह साइड से आ रही I20 कार नंबर HP 72 B 68 65, जो अपने बेटे को विदेश भेजने जा रहे थे, उससे टकरा गई। बस से टकराने पर मौके पर ही चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सुखविंदर सिंह पुत्र हरनाम सिंह, बस्सी झलेट पुलिस स्टेशन गगरेट हिमाचल प्रदेश, सुनील कुमार पुत्र देवराज, अरुण कुमार पुत्र गुरपाल सिंह, ब्रिज कुमार पुत्र महेंद्र सिंह के तौर पर हुई है। अमृत डडवाल पुत्र सुरिंदर सिंह जो घायल है। मृतकों के शव होशियारपुर सिविल अस्पताल भेज दिए गए हैं।

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!