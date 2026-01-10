Hoshiarpur-दसूहा रोड पर भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत

होशियारपुर–दसूहा रोड पर अड्डा दोसड़कां के पास थोड़ी देर पहले एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।

होशियारपुर/दसूहा (वरिंदर, रत्ती) : होशियारपुर–दसूहा रोड पर अड्डा दोसछड़कां के पास थोड़ी देर पहले एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक, इलाके में घने कोहरे के कारण विज़िबिलिटी बेहद कम थी। इसी दौरान रोडवेज बस और एक कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक सभी लोग कार में सवार थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीमें मौके पर पहुंच गईं और जांच शुरू कर दी गई है।

पंजाब रोडवेज की बस नंबर PV06 B 5365 जो दसूहा से होशियारपुर जा रहा था, जब हरियाणा के दोछड़का पुलिस स्टेशन के पास पहुंची, तो अमृतसर के ढोलबाह साइड से आ रही I20 कार नंबर HP 72 B 68 65, जो अपने बेटे को विदेश भेजने जा रहे थे, उससे टकरा गई। बस से टकराने पर मौके पर ही चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सुखविंदर सिंह पुत्र हरनाम सिंह, बस्सी झलेट पुलिस स्टेशन गगरेट हिमाचल प्रदेश, सुनील कुमार पुत्र देवराज, अरुण कुमार पुत्र गुरपाल सिंह, ब्रिज कुमार पुत्र महेंद्र सिंह के तौर पर हुई है। अमृत डडवाल पुत्र सुरिंदर सिंह जो घायल है। मृतकों के शव होशियारपुर सिविल अस्पताल भेज दिए गए हैं।

