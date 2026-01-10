Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Amritsar : ब्यूटी पार्लर पर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, महिला घायल

Amritsar : ब्यूटी पार्लर पर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, महिला घायल

Edited By Urmila,Updated: 10 Jan, 2026 11:47 AM

bike borne assailants opened fire at a beauty parlor

शुक्रवार देर रात कशिश लेडीज सैलून पर बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की।

 अमृतसर/जंडियाला गुरु : शुक्रवार देर रात कशिश लेडीज सैलून पर बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस दौरान पार्लर संचालिका कशिश के पैर में गोली लगी, जबकि उनके पति कुलदीप ने किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाई।

पुलिस ने घायल महिला को तुरंत अस्पताल भेजा। जांच में पता चला है कि बदमाशों ने पार्लर को निशाना बनाकर हथियार लहराते हुए फरार होने से पहले 4-5 राउंड फायर किए। पार्लर के शटर और आसपास कई गोलियों के निशान मिले हैं।

डीएसपी रविंदर पाल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला फिरौती से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना है।  जंडियाला गुरु क्षेत्र में हाल के समय में कई फायरिंग की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!