नवांशहर में पुलिस और बदमाश आमने-सामने, चली गोलियां, एक काबू

नवांशहर में देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई।

पंजाब डेस्क : नवांशहर में देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में पुलिस ने काबू कर लिया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया।

बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी एक स्थानीय व्यापारी की दुकान पर फायरिंग करने की नीयत से पहुंचे थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि व्यापारी को पिछले कई दिनों से रंगदारी के लिए धमकी भरे फोन किए जा रहे थे। इसी के चलते पुलिस पहले से सतर्क थी और इलाके में निगरानी बढ़ा रखी थी। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस फरार बदमाश की तलाश की जा रही है।

