2 hours ago
4 hours ago
5 hours ago
16 hours ago
18 hours ago
21 hours ago
23 hours ago
1 day ago
2 days ago
3 days ago
4 days ago
5 days ago
Thursday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Urmila,Updated: 08 Jan, 2026 01:00 PM
Punjab: फाजिल्का में आज बंद की कॉल! जानें क्यों लिया गया फैसला
1. पंजाब में ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें, कई जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी
पंजाब में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। वहीं, मौसम विभाग ने पंजाब के मौसम को ...
2. Punjab: फाजिल्का में आज बंद की कॉल! जानें क्यों लिया गया फैसला
फाजिल्का जिले में आज दोपहर 2 बजे तक बंद की कॉल दी गई है। दरअसल जिले में ...
3. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार, पत्रकारिता की आड़ में अवैध वसूली, खंगाला जा रहा रिकॉर्ड
पत्रकारिता की आड़ में अवैध वसूली करने वाले एक तथाकथित फेसबुक इन्फ्लुएंसर...
4. Punjab के 2 जिलों के कोर्ट परिसरों को RDX से उड़ाने की धमकी, छावनी में तब्दील हुआ इलाका
पंजाब में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसरों फिरोजपुर और मोगा को आरडीएक्स से उड़ने की ...
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5. DC ऑफिस में बाल भिक्षावृत्ति ने खोली पोल, सवालों के घेरे में टास्क फोर्स की छापेमारी?
बाल भिक्षावृत्ति रोकू टास्क फोर्स की ओर से शहर में छापेमारी कर यह दावा किया गया...
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 खास खबरें
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Pujab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 खबरें
Punjab : बार्डर पार कर पाक गए जालंधर युवक का खुलासा! पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
पंजाब सरकार ने युवाओं के लिए कर दी अच्छी घोषणा तो वहीं Alert पर सुरक्षा एजेंसियां , पढ़ें 1 बजे तक...
Punjab में आज : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab Top 10: पढ़ें आज शाम 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : स्कूलों में बढ़ीं सर्दियों की छुट्टियां सहित पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
USD $
08/01/2026 15:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
20.0
Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs
मेष राशि वालों आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा।
वृषभ राशि वालों आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। वाणी पर संयम रखें अन्यथा किसी प्रियजन से अनबन हो सकती है। निवेश के लिए दिन सामान्य है।
मिथुन राशि वालों आज मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
कर्क राशि वालों आज खर्चों की अधिकता रह सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग का सहारा लें। शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है।
सिंह राशि वालों रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और बड़े निर्णय लेने में सक्षम होंगे।
कन्या राशि वालों कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। घर के नवीनीकरण पर विचार कर सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें।
तुला राशि वालों आज भाग्य आपका साथ देगा। धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। रुका हुआ काम पूरा होने से राहत मिलेगी।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। किसी भी विवाद में पड़ने से बचें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित...
धनु राशि वालों वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। साझेदारी के काम में लाभ होगा। नए व्यापारिक अनुबंध हो सकते हैं। शाम का समय मित्रों के साथ बीतेगा।
मकर राशि वालों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन अच्छा है। पुराने रोगों से मुक्ति मिल सकती है। विरोधियों पर आपकी जीत होगी।
कुंभ राशि वालों प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल है। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा।
मीन राशि वालों माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। भूमि या वाहन खरीदने का विचार बन सकता है। कार्यस्थल पर राजनीति से दूर रहें।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes