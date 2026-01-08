Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार, पत्रकारिता की आड़ में अवैध वसूली, खंगाला जा रहा रिकॉर्ड

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार, पत्रकारिता की आड़ में अवैध वसूली, खंगाला जा रहा रिकॉर्ड

Edited By Urmila,Updated: 08 Jan, 2026 12:11 PM

social media influencer arrested

पत्रकारिता की आड़ में अवैध वसूली करने वाले एक तथाकथित फेसबुक इन्फ्लुएंसर पर थाना डिवीजन नंबर 7 की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विशाल कपूर नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

लुधियाना : पत्रकारिता की आड़ में अवैध वसूली करने वाले एक तथाकथित फेसबुक इन्फ्लुएंसर पर थाना डिवीजन नंबर 7 की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विशाल कपूर नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ए.सी.पी. सुमित सूद ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि संजय शर्मा की शिकायत पर केस दर्ज कर विशाल कपूर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर बदतमीजी और अवैध वसूली के गंभीर आरोप हैं। फिलहाल एक लिखित शिकायत आई है लेकिन कई लोग मौखिक तौर पर भी आरोप लगा रहे हैं। आरोपी का पिछला रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है।

नशेड़ी का सहारा लेकर बुना ब्लैकमेलिंग का जाल

शिकायतकर्त्ता संजय शर्मा ने पुलिस को बताया कि विशाल कपूर उनकी चाय की दुकान पर आया। उसी समय दुकान पर बैठा एक व्यक्ति उसे देखकर भागने लगा। विशाल ने उसे पकड़ा और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो में उस व्यक्ति से कहलवाया गया कि वह इस चाय वाले से नशा खरीदता है। मुझ पर नशा बेचने का झूठा आरोप लगाकर वह डराने लगा। वीडियो डिलीट करने के बदले उसने मुझसे 10 हजार रुपए ऐंठ लिए।

मछली विक्रेता भी बना शिकार, 12,400 की वसूली

हैरानी की बात यह है कि आरोपी यहीं नहीं रुका। जांच में सामने आया कि उसने बिहारी कॉलोनी में मछली बेचने वाले रामधारी साहनी को भी अपनी बातों के जाल में फंसाया और डरा-धमकाकर उससे 12,400 रुपए वसूल लिए। पैसे लेने के बावजूद आरोपी ने 3 दिन बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और 6 जनवरी को संजय शर्मा को फोन पर धमकी दी कि वह उसे उठवा लेगा।

आरोपी ने पीड़ित परिवार को थाने में दीं धमकियां

पीड़ित संजय शर्मा ने आरोप लगाया है कि वे थाने गए थे जहां आरोपी विशाल कपूर को पेश करने की तैयारी की जा रही थी। उस दौरान आरोपी विशाल कपूर ने पुलिस की मौजूदगी में उसे धमकाया कि उसे बाहर आने दो फिर बताएगा कि वह क्या है। उन्होंने पुलिस को बताया लेकिन पुलिस ने उसे कुछ नहीं कहा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस मुलाजिम ही आरोपी के साथ मिले हुए हैं, इसलिए उन्होंने थाने के बाहर आरोपी और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया।

और ये भी पढ़े

facebook influencer

सोमवार रात को हुआ भारी हंगामा

इस मामले को लेकर सोमवार रात चाय की दुकान के बाहर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया और भारी हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों के आक्रोश के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को दबोच लिया। बता दें कि अगले दिन उसके खिलाफ कई लोग इकट्ठा हो गए थे। सभी लोगों का आरोप था कि उनसे भी पैसे लिए गए हैं। हालांकि उन्होंने पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!