2 hours ago
1 day ago
2 days ago
3 days ago
4 days ago
5 days ago
6 days ago
7 days ago
Thursday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab में आज : बेटे Divit Auluck को विदाई देते टूट गया परिवार, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 03 Nov, 2026 04:56 PM
Punjab विजिलेंस का बड़ा Action, रिश्वत लेते ASI रंगे हाथों गिरफ्तार
1. Punjab विजिलेंस का बड़ा Action, रिश्वत लेते ASI रंगे हाथों गिरफ्तार
पंजाब में रिश्वतखोरी के मामले कम नहीं हो रहे हैं। इसी बीच विजिलेंस ब्यूरो ने बड़ी ...
2. Divit Auluck को नम आंखों से दी अंतिम विदाई, गिप्पी और सरताज सहित पहुंचे कई बड़े कलाकार
स्पीड रिकॉर्ड्स के मालिक दिनेश औलख के बेटे दिवित औलख का आज जालंधर के ...
3. बठिंडा में PRTC बस का कहर! बाइक सवार युवक को कुचला, मौके पर मौ+त
ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे एक युवक की जिंदगी बठिंडा-मलोट रोड पर हुए सड़क हादसे...
4. पंजाब कर्मचारियों के DA मामले पर नए आदेश, पढ़ें हाईकोर्ट ने क्या सुनाया फैसला
हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के कर्मचारियों के DA मामले पर कड़ा रुख अपनाया...
Punjab में आज : कांग्रेस को झटका तो वहीं सरकारी छुट्टी का ऐलान, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : Diljit के शो, स्कूल और विधानसभा निशाने पर, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : सियासत में बड़ी हलचल तो वहीं मां-बेटे की दर्दनाक मौ/त, पढ़ें Top 10
5. लुधियाना फायरिंग कांड में सनसनीखेज मोड़! बॉयफ्रेंड की थार पर गोलियां चलने के बाद युवती ने उठाया खौफनाक कदम
महानगर के शिंगार सिनेमा रोड स्थित हरचरण नगर में थार सवार युवक पर हुई ताबड़तोड़...
6. सोने की कीमतों में उछाल, चांदी हुई सस्ती! यहां चेक करें ताजा भाव
सोने की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है, जबकि चांदी के दाम में गिरावट दर्ज...
7. दिवाली पर धन की बरसात का दुर्लभ संयोग! 50 साल बाद बन रहा महालक्ष्मी योग
इस बार दिवाली सिर्फ रोशनी और खुशियों का त्योहार ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय नजरिए से ...
8. सर्दियों के पहले कोहरे में दर्दनाक हादसा, पिता-बेटे की मौके पर ही मौ/त
सर्दियों के पहले कोहरे की वजह से एक भयानक हादसे की खबर सामने आई है...
9.अकाली-भाजपा गठबंधन पर Final Update! जानें कब हो सकता है औपचारिक ऐलान
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी माहौल गर्माया हुआ है ...
10. दिवाली से पहले शहर के बड़े शोरूम पर रेड, मशहूर विदेशी ब्रांड के नाम पर बिक रहा था नकली सामान
दिवाली से पहले खन्ना में नकली सामान बेचने के मामले में एक बड़ी कार्रवाई ...
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
Punjab Top 10 : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : रेलवे ने जारी किया सख्त फरमान तो वहीं सोना-चांदी के गिरे दाम! पढ़ें Top 10
Punjab में आज : जालंधर में 2 बड़े कारोबारियों के बच्चों की मौ/त तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : तरुण चुघ ने घेरी सरकार तो वहीं दिलजीत कॉन्सर्ट पर बड़ा अपडेट, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : गुरुद्वारा साहिब में फायरिंग तो वहीं तीर्थयात्रा बसों पर कार्रवाई, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : जालंधर के स्कूलों और रेलवे ट्रैक को बम की धमकी तो वहीं जाने मौसम का हाल, पढ़ें Top...
Punjab में आज : कोर्ट और स्कूलों समेत कई सरकारी इमारतों को बम से उड़ाने की धमकी, पढ़ें Top 10
Jammu Kashmir Top 6 : जम्मू में दिल दहला देने वाला हादसा तो वहीं राजौरी में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा
Top-6: J&K में कैबिनेट फेरबदल की चर्चा तेज, बर्फबारी से लेकर बस पर पथराव तक... पढ़ें आज की 6 बड़ी...
CAD $
05/11/2026 20:30 IST
USD $
AUD $
NZD $
EUR €
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। पुराने कामों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। मन उलझनों से
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। आज उधार पर दिया पैसा वापिस मिल सकता है। किसी दोस्त
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। बिज़नेस करने वाले जातकों के आज नए कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेग। ससुराल पक्ष से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आर्थिक स्थिति
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा हो सकती है। प्रेम जीवन
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आपकी सूझबूझ से अटके काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। आज हर काम में सावधानी बरतने की ज़रुरत है। व्यापार में
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा, रुका हुआ पैसा मिल सकता है। नए लोगों से संपर्क फायदेमंद रहेगा।
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। दोस्तों से हंसी-मजाक में दिन बीतेगा।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। आज किसी के भी मामले में दखल अंदाज़ी न करें।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। ऑफिस में बॉस को आपकी नई सोच पसंद आ सकती है। प्रॉपर्टी के
मीन राशि वालों आज का दिन अच्छा रहेगा। परिवार में शुभ कार्य की योजना बन सकती है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes