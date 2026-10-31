Punjab में आज : रेलवे ने जारी किया सख्त फरमान तो वहीं सोना-चांदी के गिरे दाम! पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 31 Oct, 2026 04:58 PM
सऊदी अरब जेल में बंद 2 पंजाबी युवकों को बड़ी राहत, फांसी की सजा पर लगी रोक! पढ़ें...
1. त्योहारों में ट्रेन से सफर करने वालों के लिए बड़ा अलर्ट, रेलवे ने जारी किया सख्त फरमान
फिरोजपुर मंडल द्वारा रेल यात्रियों की सुविधा के लिए नियमित ट्रेनों के साथ-साथ त्योहार...
2. सऊदी अरब जेल में बंद 2 पंजाबी युवकों को बड़ी राहत, फांसी की सजा पर लगी रोक! पढ़ें...
सऊदी अरब रह रहे 2 पंजाबी युवकों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल ...
3. Punjab: पत्नी के पास न्यूजीलैंड जाने से पहले ही खींच ले गई मौ/त, सदमे में परिवार
महितपुर में एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। विदेश में पत्नी के पास पहुंचने से ...
4. पुलिस ने गैर-कानूनी हथियार सप्लाई करने वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, 3 आरोपियों गिरफ्तार
पटियाला पुलिस को गैर-कानूनी हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी...
5. 'मेरे बारे में जिसने जो बोलना है, बोल ले...' सोशल मीडिया पर लाइव आकर भड़के Diljit Dosanjh (देखें Video)
पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ सोशल मीडिया पर लाइव होकर भड़कते हुए...
6. पंजाब कैबिनेट की बैठक आज, कर्मचारियों के DA और कच्चे मुलाजिमों को लेकर फैसले की उम्मीद
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार, 31 अक्टूबर को पंजाब कैबिनेट की बैठक बुलाई है...
7. AAP ने 40 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी, धूरी से चुनाव लड़ेंगे भगवंत मान
आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की ...
8. सोना-चांदी खरीदने वालों को राहत! एक ही दिन में दोनों के दाम गिरे
सोने और चांदी की कीमतों में शनिवार को गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार के मुकाबले दोनों ...
9. Amritsar Airport पर यात्रियों को मिली खास सुविधा, अब नहीं दिखाने पड़ेंगे दस्तावेज
श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए डिजीयात्रा सुविधा...
10. भारत-पाक सीमा पर खेतों में मिला पाकिस्तानी ड्रोन, BSF ने किया बरामद
भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नौशहरा ढाला बॉर्डर पर आज सुबह BSF...
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