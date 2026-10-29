करवाचौथ पर पंजाब में कब निकलेगा चांद? जानें अपने शहर का समय

पंजाब में करवाचौथ के अवसर पर चांद निकलने के समय को लेकर शहरों के अनुसार जानकारी सामने आई है।

पंजाब डैस्क : पंजाब में करवाचौथ के अवसर पर चांद निकलने के समय को लेकर शहरों के अनुसार जानकारी सामने आई है। अमृतसर, चंडीगढ़, लुधियाना और जालंधर समेत कई शहरों में चांद निकलने का संभावित समय नीचे दिया गया है।

- अमृतसर: रात 8:11 से 8:22 बजे तक

- चंडीगढ़: रात 8:12 से 8:17 बजे तक

- लुधियाना: रात 8:11 से 8:20 बजे तक

- जालंधर: रात 8:16 से 8:20 बजे तक

- पटियाला: रात 8:20 बजे

- मोहाली: रात 8:17 बजे

- पठानकोट: रात 8:17 बजे

- करतारपुर: रात 8:20 बजे

- मोगा: रात 8:23 बजे

- मानसा: रात 8:25 बजे

ये बताए गए संभावित समय हैं। मौसम और स्थानीय परिस्थितियों के कारण चांद दिखाई देने का वास्तविक समय अलग हो सकता है।