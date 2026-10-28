कुल्लू दशहरा से लौट रहे पंजाबियों की खाई में गिरी गाड़ी, 4 की मौके पर मौ/त

कुल्लू में विश्व प्रसिद्ध दशहरा उत्सव में शिरकत करने के बाद वापिस लौट रहे रोपड़ के 4 व्यक्तियों के साथ एक दर्दनाक हादसा होने के दुखद खबर सामने आई है।

श्री कीरतपुर साहिब/रोपड़ (चौवेश लटावा): कुल्लू में विश्व प्रसिद्ध दशहरा उत्सव में शिरकत करने के बाद वापिस लौट रहे रोपड़ के 4 व्यक्तियों के साथ एक दर्दनाक हादसा होने के दुखद खबर सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब साउंड (रोपड़) की यह गाड़ी रात का कार्यक्रम खत्म करके कुल्लू-मनाली से वापिस आ रही थी। जैसे ही गाड़ी पंजाब बॉर्डर पर टोल प्लाजा 'गढ़ा मोड़' को पार करके गांव देनी के पास पहुंची तो अचानक संतुलक बिगड़ने के कारण गाड़ी बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई।

मौके पर ही हुई चारों की मौ/त

यह हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी में सवार चारों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही बचाव कार्य शुरू किए गए। काफी मशक्कत के बाद हाइड्रा मशीन की मदद से खाई से गाड़ी और मृतकों के शवों को खाई से बाहर निकाला गया। इसके बाद सभी को एम्बुलेंस से पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

इलाके में शोक की लहर

बताया जा रहा है कि रोपड़ शहर के रहने वाले ये लोग अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ कुल्लू से लौट रहे थे। सुबह-सुबह जैसे ही यह दर्दनाक खबर इलाके में जंगल की आग की तरह फैली, रोपड़ शहर और आस-पास के इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

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