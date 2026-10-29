पंजाब के दर्जनों इलाकों में 4 घंटे नहीं आएगी बिजली, देखें प्रभावित इलाकों की पूरी लिस्ट

पंजाब के नूरपुरबेदी इलाके में बिजली कट लगने की सूचना है। एसडीओ, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) कार्यालय, सिंहपुर की ओर से जूनियर इंजीनियर (जेई) अजमेर सिंह द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, 29-10-2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00...

नूरपुरबेदी (कुलदीप शर्मा) : पंजाब के नूरपुरबेदी इलाके में बिजली कट लगने की सूचना है। एसडीओ, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) कार्यालय, सिंहपुर की ओर से जूनियर इंजीनियर (जेई) अजमेर सिंह द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, 29-10-2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक बिजली आपूर्ति निलंबित रहेगी। इसका कारण बिजली लाइनों पर आवश्यक मरम्मत कार्य होना है। प्रभावित क्षेत्र, जो 11 केवी हरिपुर फीडर के अंतर्गत आते हैं, उनमें पचरंडा (ऊपरी और निचला), रायपुर, झज्ज डुमेवाल और हीरपुर रामपुर (निचला) गांव शामिल हैं। कृपया ध्यान दें कि बिजली कटौती की अवधि मरम्मत कार्य की प्रगति के आधार पर भिन्न हो सकती है।

इसी तरह निर्धारित रखरखाव कार्यक्रम के कारण, आवश्यक मरम्मत की सुविधा के लिए 11केवी असमानपुर फीडर से बिजली आपूर्ति गुरुवार, 29/10/2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक निलंबित रहेगी। इससे निम्नलिखित गांव प्रभावित होंगे: जट्टपुर, गुरसेमाजरा, आजमपुर, संदोआ, कोलापुर, जस्सेमाजरा, रायपुर, मुन्ने, असमानपुर, कांगड़, बरारी, बसाली, रूड़ेमाजरा और चांदपुर असमानी। कृपया ध्यान दें कि कार्य की वास्तविक अवधि थोड़ी भिन्न हो सकती है।