AAP ने 40 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी, धूरी से चुनाव लड़ेंगे भगवंत मान

आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची

नई दिल्ली/चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान का अहम बयान सामने आया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ पत्रकारों को संबोधित करते हुए भगवंत मान ने कहा कि पहली सूची में 40 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वह खुद धूरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदवारों को जनता का समर्थन मिला है, उन्हें टिकट दिया गया है। सूची में नाम शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को उन्होंने बधाई दी। भगवंत मान ने यह भी कहा कि इस बार पार्टी ने नए चेहरों को भी चुनाव लड़ने का मौका दिया है। उम्मीदवारों की पूरी सूची खबर में नीचे दी गई है।



