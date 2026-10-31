पंजाब पुलिस विभाग में फेरबदल, कई इंस्पेक्टर बने DSP, देखें लिस्ट

पंजाब पुलिस विभाग में इंस्पेक्टरों को पदोन्नति का तोहफा मिला है।

पंजाब डैस्क : पंजाब पुलिस विभाग में इंस्पेक्टरों को पदोन्नति का तोहफा मिला है। जिला कैडर, आर्म्ड कैडर और तकनीकी सेवा कैडर के इंस्पेक्टरों को उप पुलिस अधीक्षक (DSP) के पद पर पदोन्नत किया गया है। पदोन्नत अधिकारियों को छठे वेतन आयोग के तहत संशोधित वेतनमान लेवल-18 (56,100 से 1,77,500 रुपए) दिया जाएगा। इस संबंध में राज्यपाल की ओर से पदोन्नति आदेश जारी किए गए हैं। अतः जिन अधिकारियों की पदोन्नति हुई है, उनके नामों की लिस्ट निम्न है।