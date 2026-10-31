सोना-चांदी खरीदने वालों को राहत! एक ही दिन में दोनों के दाम गिरे

सोने और चांदी की कीमतों में शनिवार को गिरावट दर्ज की गई है

पंजाब डेस्क: सोने और चांदी की कीमतों में शनिवार को गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार के मुकाबले दोनों कीमती धातुओं के भाव नीचे आए हैं। इससे खरीदारी करने की योजना बना रहे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है।

शनिवार को 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 1,41,500 रुपये रह गई, जबकि शुक्रवार को इसका भाव 1,45,000 रुपये था। इसी तरह 22 कैरेट सोना शुक्रवार के 1,34,850 रुपये से घटकर 1,31,600 रुपये पर आ गया।

चांदी की कीमत में भी गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को 1,92,500 रुपये के मुकाबले शनिवार को चांदी का भाव घटकर 1,84,000 रुपये रह गया। इस तरह एक दिन में सोने और चांदी दोनों के दाम में कमी आई है।

