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Punjab में आज : जालंधर के स्कूलों और रेलवे ट्रैक को बम की धमकी तो वहीं जाने मौसम का हाल, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 30 Oct, 2026 04:55 PM
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जालंधर में एक बार फिर बम धमाके की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है ...
3. पठानकोट-अमृतसर नेशनल हाईवे भयानक हादसा, मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
पठानकोट-अमृतसर नेशनल हाईवे पर एक भयानक हादसे की खबर सामने आई ...
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए फर्जी अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया ...
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9. मोबाइल वापस लेने से नाराज नाबालिग बेटी ने छोड़ा घर! अमृतसर में CCTV में हुई कैद..... जांच में जुटी पुलिस
चंडीगढ़ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां मां द्वारा मोबाइल फोन ...
10. पंजाब में बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी-तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि का Alert
पंजाब में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। राज्य के कई हिस्सों में ...
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05/11/2026 20:30 IST
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मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। पुराने कामों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। मन उलझनों से
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। आज उधार पर दिया पैसा वापिस मिल सकता है। किसी दोस्त
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। बिज़नेस करने वाले जातकों के आज नए कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेग। ससुराल पक्ष से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आर्थिक स्थिति
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा हो सकती है। प्रेम जीवन
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आपकी सूझबूझ से अटके काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। आज हर काम में सावधानी बरतने की ज़रुरत है। व्यापार में
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा, रुका हुआ पैसा मिल सकता है। नए लोगों से संपर्क फायदेमंद रहेगा।
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। दोस्तों से हंसी-मजाक में दिन बीतेगा।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। आज किसी के भी मामले में दखल अंदाज़ी न करें।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। ऑफिस में बॉस को आपकी नई सोच पसंद आ सकती है। प्रॉपर्टी के
मीन राशि वालों आज का दिन अच्छा रहेगा। परिवार में शुभ कार्य की योजना बन सकती है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात
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