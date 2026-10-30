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Amritsar Airport जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर, बदल गया शेड्यूल

Edited By Urmila,Updated: 30 Oct, 2026 01:45 PM

big news for passengers at sri guru ram dass ji international airport

श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है।

अमृतसर (इंदरजीत): श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, एयरपोर्ट प्रशासन ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानों के समय में बदलाव किया है। प्रशासन ने विंटर शेड्यूल के तहत नया फ्लाइट शेड्यूल जारी किया है।

जानकारी के अनुसार, एयरपोर्ट पर रनवे का डेवलपमेंट का काम पूरा होने के बाद फ्लाइट्स का ऑपरेशन पूरी तरह से सामान्य रूप से बहाल कर दिया गया है। अब यात्री अपनी सुविधा के अनुसार नए शेड्यूल के अनुसार यात्रा कर सकेंगे।

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