विधानसभा चुनाव से पहले सुखबीर बादल का बड़ा दांव, संगरूर में दिए संकेत

पंजाब की सियासत और आगामी चुनावी हलचलों के बीच शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री

संगरूर (विवेक सिंधवानी, सोनू) : पंजाब की सियासत और आगामी चुनावी हलचलों के बीच शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने संगरूर के व्यापारियों को साधने के लिए बड़ा दांव खेला है। गढ़ दिवस के अवसर पर आयोजित व्यापारी मिलन समारोह में सुखबीर बादल ने पूर्व विधायक अरविंद खन्ना के समर्थन में हुंकार भरते हुए संगरूर निवासियों से उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। व्यापारियों को संबोधित करते हुए अकाली दल प्रमुख ने अरविंद खन्ना की तुलना एक 'कुशल डॉक्टर' से की। उन्होंने कहा, "मैंने संगरूर के लोगों और व्यापार मंडल को एक बेहतरीन डॉक्टर दिया है, जो आपकी हर समस्या का इलाज (समाधान) करने में सक्षम है। अब इस डॉक्टर को चुनने की जिम्मेदारी आपकी है।"

90% समस्याओं का हल अरविंद खन्ना के पास, बाकी के लिए मैं बैठा हूँ: सुखबीर

व्यापारिक वर्ग को आश्वस्त करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि संगरूर के उद्योगपतियों और आम जनता की 90 प्रतिशत समस्याओं का निवारण तो अरविंद खन्ना खुद ही कर देंगे। वहीं, बची हुई 10 प्रतिशत समस्याओं के लिए वे खुद (सुखबीर बादल) हमेशा उपलब्ध रहेंगे। अरविंद खन्ना के साथ अपने निजी और राजनीतिक संबंधों की प्रगाढ़ता को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि वे संगरूर को अपना सबसे करीबी दोस्त सौंप रहे हैं। उन्होंने कहा, "अरविंद खन्ना अकाली दल में उन गिने-चुने नेताओं में से हैं, जो रात के 1 बजे भी मुझे फोन करके उठा सकते हैं। यही नहीं, वे एक बेहद ईमानदार और संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिनका मुख्य मकसद केवल जनता की सेवा करना है।"

क्या अरविंद खन्ना बनेंगे पंजाब के अगले उद्योग मंत्री?

सम्मेलन के दौरान उस समय बड़ा राजनीतिक मोड़ आया जब संगरूर के उद्योग जगत ने सीधे नीति-निर्माण प्रक्रिया में अपनी भागीदारी की मांग रखी। इंडस्ट्री चैंबर' के वरिष्ठ वाइस चेयरमैन घनश्याम कांसल ने सुखबीर बादल से आग्रह किया कि राज्य में अकाली दल की सरकार बनने पर हर जिले के उद्योगपतियों को नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी (उद्योग नीति) बनाने वाली कोर टीम में शामिल किया जाए। इस मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए सुखबीर सिंह बादल ने अरविंद खन्ना को भावी मंत्री बनाने का बड़ा इशारा दिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, "क्या पता, अकाली सरकार बनने के बाद पंजाब की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही अरविंद खन्ना के हाथों तैयार करवाई जाए!" सुखबीर के इस बयान को अरविंद खन्ना को मंत्रिमंडल में अहम जिम्मेदारी देने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

व्यापारिक वर्ग में उत्साह का माहौल

समारोह के दौरान संगरूर के व्यापारियों और उद्योगपतियों ने अकाली दल नेतृत्व के सामने अपनी चिंताएं और सुझाव रखे। सुखबीर बादल के आश्वासन और अरविंद खन्ना पर जताए गए इस अभूतपूर्व विश्वास से स्थानीय व्यापारी वर्ग में खासा उत्साह देखा गया। इस राजनीतिक हलचल ने संगरूर की भावी चुनावी बिसात को और भी दिलचस्प बना दिया है।