Punjab की राजनीति में फिर साथ आएंगे अकाली दल-BJP? सुखबीर बादल के एक संकेत से बढ़ी हलचल!

पंजाब की राजनीति में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच दोबारा गठबंधन को लेकर लगातार अटकलों का बाजार गर्म है। इन चर्चाओं को उस समय और बल मिला, जब शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बरनाला में आयोजित ‘व्यापारी मिलनी’...

बरनाला (विवेक सिंधवानी, रवि): पंजाब की राजनीति में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच दोबारा गठबंधन को लेकर लगातार अटकलों का बाजार गर्म है। इन चर्चाओं को उस समय और बल मिला, जब शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बरनाला में आयोजित ‘व्यापारी मिलनी’ कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा संकेत दिया, जिसने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी।

बरनाला में व्यापारियों के भारी जमावड़े को संबोधित करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने प्रदेश में अकाली दल की सरकार बनाने की जोरदार अपील की। उन्होंने मौजूदा सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना करते हुए व्यापारी वर्ग को पूर्ण सुरक्षा और सुविधाएं देने का भरोसा दिलाया। हालांकि, उनके भाषण के अंतिम चरण में उनका रुख कुछ अलग ही नजर आया।

सुखबीर बादल ने अपने भाषण के अंत में स्थानीय वरिष्ठ नेताओं कुलवंत सिंह कांता, संजीव शोरी और यादविंदर सिंह बिट्टू दीवाना के नाम तो मंच से लिए, लेकिन पारंपरिक शैली से हटकर उन्होंने बरनाला विधानसभा क्षेत्र से किसी विशेष नेता का नाम लेकर उसे जिताने या उसके पक्ष में वोट डालने की स्पष्ट अपील नहीं की। आमतौर पर राजनीतिक रैलियों में पार्टी अध्यक्ष अपने उम्मीदवार के पक्ष में स्पष्ट समर्थन मांगते हैं, लेकिन सुखबीर बादल द्वारा ऐसा नहीं करना बरनाला की राजनीति में बड़े बदलाव की ओर इशारा करता नजर आ रहा है।

राजनीतिक जानकारों और स्थानीय लोगों के अनुसार, अकाली दल के अध्यक्ष की यह चुप्पी और संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि संभावित गठबंधन के समझौते के तहत बरनाला सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। यही कारण माना जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष ने यहां से किसी अकाली नेता को उम्मीदवार के रूप में पेश करने से परहेज किया।

इस घटनाक्रम के बाद जहां अकाली दल के स्थानीय नेताओं में अंदरूनी खींचतान और असमंजस का माहौल होने की चर्चा है, वहीं भाजपा खेमे में उत्साह देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अकाली दल और भाजपा के गठबंधन की औपचारिक घोषणा होती है या नहीं। फिलहाल, सुखबीर बादल के इस कथित ‘संकेत’ ने बरनाला की राजनीति में बड़े बदलावों की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं।