शहर के मशहूर कैफे एंड बार में मिली फफूंद लगी सब्जियां और एक्सपायरी मार्जरीन, सेहत से बड़ा खिलवाड़

जांच के दौरान कई किलो सड़ी-गली और फफूंद लगी सब्जियां और दूसरी खाने की चीजें बरामद हुईं, जिनका सेवन लोगों की हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है

होशियारपुर (अमरीक) : हेल्थ डिपार्टमेंट की फूड सेफ्टी टीम और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉ. जतिंदर भाटिया, फूड सेफ्टी ऑफिसर विवेक की मॉल रोड पर मौजूद डी-नुवो कैफे एंड बार में की गई रेड के दौरान खाने की चीजों की क्वालिटी और साफ-सफाई को लेकर बहुत गंभीर कमियां सामने आईं। जांच के दौरान कई किलो सड़ी-गली और फफूंद लगी सब्जियां और दूसरी खाने की चीजें बरामद हुईं, जिनका सेवन लोगों की हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। रेड के दौरान राम लुभाया और गुरविंदर साने भी मौजूद थे।

इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉ. भाटिया ने कहा कि जांच के दौरान सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि मक्खन के नाम पर ग्राहकों को टेबल मार्जरीन सर्व की जा रही थी। टीम को बड़ी मात्रा में मार्जरीन मिला, जिसकी एक्सपायरी डेट बहुत पहले निकल चुकी थी। इसके अलावा, ज़रूरी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए, वेजिटेरियन और नॉन-वेजिटेरियन खाने की चीज़ें एक ही फ्रिज में एक साथ रखी हुई थीं, जिससे खाने के खराब होने का खतरा था।

कैफे के किचन, खाना रखने की जगह और खाना बनाने की जगह की सफाई भी बहुत खराब पाई गई। सफाई और हाइजीन के ज़रूरी स्टैंडर्ड्स की अनदेखी साफ दिख रही थी। इंस्पेक्शन के दौरान, कुछ दूसरी चीज़ें और इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की क्वालिटी भी शक वाली पाई गई। जिला हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि टीम ने सभी घटिया, खराब और फफूंद लगी सब्जियों और दूसरी खाने की चीज़ों को मौके पर ही नष्ट कर दिया। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए कैफे का चालान किया गया है और मैनेजरों को नोटिस भी जारी किया गया है।

उन्होंने सभी फूड बिजनेस चलाने वालों को सख्त चेतावनी दी कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाना बनाने की जगहों, सैंडविच स्टेशन, किचन और स्टोरेज एरिया की सफाई पक्का करने के साथ-साथ खाने की क्वालिटी और इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल की एक्सपायरी डेट और स्टैंडर्ड का खास ध्यान रखा जाए। उन्होंने साफ किया कि अगर भविष्य में कोई लापरवाही या नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित बिजनेसमैन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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