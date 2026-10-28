Punjab में आज : गुरुद्वारा साहिब में फायरिंग तो वहीं तीर्थयात्रा बसों पर कार्रवाई, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 28 Oct, 2026 04:59 PM
कुल्लू दशहरा से लौट रहे पंजाबियों की खाई में गिरी गाड़ी, 4 की मौके पर मौ/त
1. बिक्रम मजीठिया की बढ़ी मुश्किलें! भाई-साले और 10 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दायर
आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम सिंह ...
2. पंजाब में ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में फायरिंग, CCTV खंगाल रही पुलिस
पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर चल रही चर्चा के बीच, धार्मिक स्थलों...
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कुल्लू में विश्व प्रसिद्ध दशहरा उत्सव में शिरकत करने के बाद वापिस लौट रहे रोपड़...
4. हरिद्वार में पंजाब की तीर्थयात्रा योजना की बसों पर कार्रवाई, 3 बसें इम्पाउंड और 5 के चालान
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5. पंजाब में अवैध पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश, मिलिट्री इंटेलीजेंस के इनपुट पर छापेमारी
पंजाब में मिलिट्री इंटेलीजेंस के इनपुट पर फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने खेतों के बीच चल रही ...
6. Big Breaking: पंजाब की जेल में नामी गैं/गस्टर की मौ/त
होशियारपुर की सेंट्रल जेल में एक नामी गैंगस्टर की मौत की खबर सामने आई है। मृतक ...
7. तरनतारन में गोलियां मारकर युवक की ह+त्या, डस्टर गाड़ी पर हुई फायरिंग
तरनतारन के सीमावर्ती कस्बे खेमकरण में गैंगस्टर होने के शक में कार सवार युवकों पर...
8. पेंशनरों के लिए जरूरी खबर! फिरोजपुर, जालंधर, लुधियाना और अमृतसर में लगेंगे कैंप
रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार फिरोजपुर रेलवे मंडल की ओर से डिजिटल...
9. सड़क हादसे ने उजाड़ दी परिवार की खुशियां, डेढ़ साल की बच्ची की दर्दनाक मौ/त
चहेड़ू के पास हुए सड़क हादसे में डेढ़ साल की मासूम बच्ची की जान चली गई, जबकि ...
10. पेशी पर आए हवालाती की जेब में दोस्त ने डाली अफीम की थैली, पुलिस ने किया केस दर्ज
कोर्ट परिसर में अक्सर पेशी के वक्त अदालत के बाहर काफी भीड़ होती है। इसी बात ...
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