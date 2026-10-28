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Big Breaking: पंजाब की जेल में नामी गैं/गस्टर की मौ/त

Edited By Urmila,Updated: 28 Oct, 2026 04:21 PM

renowned gangster dies in punjab jail

होशियारपुर की सेंट्रल जेल में एक नामी गैंगस्टर की मौत की खबर सामने आई है। मृतक गैंगस्टर की पहचान भुवनेश चोपड़ा उर्फ​​आशीष के तौर पर हुई है।

होशियारपुर : होशियारपुर की सेंट्रल जेल में एक नामी गैंगस्टर की मौत की खबर सामने आई है। मृतक गैंगस्टर की पहचान भुवनेश चोपड़ा उर्फ​​आशीष के तौर पर हुई है। उसकी अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उसे इलाज के लिए होशियारपुर के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उसके शव को अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया गया। वहीं, सिविल अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक, जब भुवनेश चोपड़ा को अस्पताल लाया गया, तब उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल, उसकी मौत की असली वजह का पता नहीं चल सका है। मौत की वजह के बारे में स्थिति पोस्टमॉर्टम और जांच के बाद ही साफ होगी।

punjab jail

सेंट्रल एशिया से डिपोर्ट करवा कर किया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि पुलिस ने सेंट्रल एजेंसियों की मदद से भुवनेश चोपड़ा को मध्य एशिया के देश से गिरफ्तार किया था और 12 मार्च, 2026 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया था। उसके खिलाफ फिरोजपुर, फाजिल्का और पटियाला जिलों में कई केस दर्ज थे।

ट्रिपल मर्डर और ड्रग तस्करी के मामलों में वॉन्टेड था भुवनेश

भुवनेश चोपड़ा सितंबर 2024 में फिरोजपुर में हुए ट्रिपल मर्डर और कई ड्रग तस्करी के मामलों में आरोपी था। उस पर पाकिस्तान से पंजाब में ड्रग्स की तस्करी करने वाले नेटवर्क को चलाने में अहम भूमिका निभाने का भी आरोप था।

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