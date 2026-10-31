पुलिस ने गैर-कानूनी हथियार सप्लाई करने वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, 3 आरोपियों गिरफ्तार

पटियाला पुलिस को गैर-कानूनी हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है।

पटियाला (सुखमीत सिंह) : पटियाला पुलिस को गैर-कानूनी हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 32 बोर पिस्टल की 9 पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस और 16 मैगजीन बरामद किए हैं।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी गैर-कानूनी हथियार सप्लाई कर रहे थे। इस मामले में 31 अक्टूबर, 2026 को पटियाला के सदर पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट और BNS की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जसविंदर सिंह, लखवीर सिंह और गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी अहम खुलासे होने की संभावना है। पटियाला पुलिस का कहना है कि गैर-कानूनी हथियारों की सप्लाई और आपराधिक गतिविधियों को रोकने का अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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