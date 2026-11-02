Punjab में आज : सियासत में बड़ी हलचल तो वहीं मां-बेटे की दर्दनाक मौ/त, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 02 Nov, 2026 04:54 PM
दिवित ओलक की मौत से सदमे में पंजाबी इंडस्ट्री, पिता से मिलने पहुंचे कई नामी सिंगर
1. पंजाब के 7 जिलों को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला, अधिकारियों को जारी हुए नोटिस
केंद्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने रविवार को पंजाब के 7 जिलों ...
2. बटाला में दर्दनाक हादसा, कॉलेज जा रहे 2 दोस्तों की मौके पर मौ/त
सोमवार को बटाला में कादिया रोड के पास गुरुद्वारा फ्लाई साहिब में एक बुलेट...
3. राहुल गांधी की रैली स्थल के सामने सड़क हादसा, बने भयानक हालात
बीती शाम भवानीगढ़-संगरूर मुख्य सड़क पर गांव फग्गूवाला के नजदीक एचपी ...
4. होशियारपुर-जालंधर रोड पर मातम, 11 साल के बेटे के साथ मां की मौ+त
होशियारपुर-जालंधर रोड पर सोमवार को एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने ...
5. दिवित ओलक की मौत से सदमे में पंजाबी इंडस्ट्री, पिता से मिलने पहुंचे कई नामी सिंगर
शनिवार देर रात जालंधर में घटे दर्दनाक हादसे में स्पीड रिकॉर्ड के मालिक के बेटे ...
6. Punjab : पुलिस ने ट्रक से 20 किलो अफीम की बरामद, जालंधर का व्यक्ति गिरफ्तार
पंजाब सरकार की ओर से नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत बरनाला पुलिस...
7. Gold-Silver Price: सोने-चांदी के ताजा भाव जारी, सोमवार को कितनी हुई कीमत
सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव लगातार जारी है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के ...
8. 16 नवंबर से पंजाब में बसों का चक्का जाम, यात्रियों की बढ़ेंगी मुश्किलें
पनबस-पी.आर.टी.सी. के ठेका कर्मचारियों की मांगें पूरी न होने के चलते एक बार फिर राज्य...
9. पंजाब की सियासत में बड़ा धमाका, AAP छोड़ने वाले 3 विधायक भाजपा में शामिल
पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल रही...
10. पंजाब में नकली नोट चलाकर ठगने वाले दो युवक गिरफ्तार, पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे!
दुकानदारों को 500 रुपये के नकली नोट देकर ठगी करने वाले दो व्यक्तियों को पुलिस...
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