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बटाला में दर्दनाक हादसा, कॉलेज जा रहे 2 दोस्तों की मौके पर मौ/त

Edited By Urmila,Updated: 02 Nov, 2026 03:05 PM

tragic accident in batala

सोमवार को बटाला में कादिया रोड के पास गुरुद्वारा फ्लाई साहिब में एक बुलेट मोटरसाइकिल और कॉलेज जा रहे दो नौजवानों की बस से टक्कर हो गई।

गुरदासपुर (गुरप्रीत चावला) : सोमवार को बटाला में कादिया रोड के पास गुरुद्वारा फ्लाई साहिब में एक बुलेट मोटरसाइकिल और कॉलेज जा रहे दो नौजवानों की बस से टक्कर हो गई, जिससे दोनों नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों नौजवानों की मौत से इलाके में दुख की लहर दौड़ गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह सेखवां थाने के तहत वडाला ग्रंथियां में गुरुद्वारा फलाही साहिब के पास एक बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ।

जानकारी के मुताबिक, बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार दो नौजवान जयप्रीत सिंह पुत्र जुगराज सिंह निवासी कादियां, थाना कादियां और जशनप्रीत सिंह पुत्र सरदूल सिंह, निवासी गांव भामड़ी थाना श्री हरगोबिंदपुर बुलेट से जा रहे थे कि अचानक सामने से आ रही राजधानी बस से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। 

घटना की जानकारी मिलते ही सेखवां थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल बटाला में पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया, पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हादसे से इलाके में शोक की लहर है। जानकारी के मुताबिक, दोनों युवक ग्लोबल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे।

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