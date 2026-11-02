Gold-Silver Price: सोने-चांदी के ताजा भाव जारी, सोमवार को कितनी हुई कीमत

सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव लगातार जारी है।

पंजाब डेस्क: सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव लगातार जारी है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार आज सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

एसोसिएशन के मुताबिक, 24 कैरेट सोने की कीमत 141,600 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि शनिवार को यह 141,500 रुपए थी। इसी तरह 22 कैरेट सोने का भाव 131,690 रुपए पहुंच गया है, जो शनिवार को 131,600 रुपए था। वहीं, चांदी की कीमत में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। चांदी का भाव शनिवार के 184,000 रुपए से बढ़कर 188,000 रुपए हो गया है।