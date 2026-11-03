सर्दियों के पहले कोहरे में दर्दनाक हादसा, पिता-बेटे की मौके पर ही मौ/त

सर्दियों के पहले कोहरे की वजह से एक भयानक हादसे की खबर सामने आई है। इस हादसे में एक अनजान गाड़ी ने पिता-बेटे को जोरदार टक्कर मार दी।

बटाला (साहिल, योगी): सर्दियों के पहले कोहरे की वजह से एक भयानक हादसे की खबर सामने आई है। इस हादसे में एक अनजान गाड़ी ने पिता-बेटे को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक, सलविंदर सिंह (65) बेटे शिंगारा सिंह निवासी गांव ठक्करसंधू अपने बेटे हरविंदर सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर बटाला में काम करने आ रहे थे। जब वे बटाला-काहनूवान रोड पर गांव मलकपुर के पास पहुंचे तो एक अनजान तेज रफ्तार गाड़ी ने पिता-बेटे दोनों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

इस हादसे की जानकारी मिलते ही एस.आई. महावीर सिंह मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल बटाला में पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में, मृतक के परिवार वालों के बयानों के आधार पर सिविल लाइन्स थाने में अनजान गाड़ी ड्राइवर के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

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