नाभा जेल से रिहा हुए लक्खा सिधाना और मोहनजीत शेरो, जानें क्या दिया पहला बयान

मानसा की अदालत के आदेश के बाद लक्खा सिंह सिधाना और मोहनजीत सिंह शेरों को नाभा जेल से रिहा कर दिया गया है। इस मौके पर उनके समर्थक स्वागत करने के लिए जेल के बाहर पहुंचे। रिहाई के बाद लक्खा सिधाना ने कहा कि पंजाब के युवा मुकदमों और जेलों से डरने वाले...

पंजाब डैस्क : मानसा की अदालत के आदेश के बाद लक्खा सिंह सिधाना और मोहनजीत सिंह शेरों को नाभा जेल से रिहा कर दिया गया है। इस मौके पर उनके समर्थक स्वागत करने के लिए जेल के बाहर पहुंचे। रिहाई के बाद लक्खा सिधाना ने कहा कि पंजाब के युवा मुकदमों और जेलों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अब वे सीधे मानसा जाएंगे।

लक्खा सिधाना ने अपील करते हुए कहा कि पंजाब का इतिहास शहादतों से भरा रहा है और परविंदर सिंह झोटा ने भी शहादत दी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि परिवार पर आरोप लगाकर उनकी शहादत को बदनाम न किया जाए।

उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनके पीछे मोर्चे में क्या-क्या हुआ, लेकिन जिस परिवार का जवान बेटा दुनिया से चला गया हो, उसके चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। अंत में लक्खा सिधाना ने सभी पंजाबियों का धन्यवाद किया। बताया जा रहा है कि नाभा जेल से लक्खा सिधाना और मोहनजीत शेरो को रिहा कर दिया गया है। लक्खा सिधाना की रिहाई के आदेश पहले ही जारी हो चुके थे।

दरअसल, परविंदर झोटा हत्याकांड के विरोध में गठित एक्शन कमेटी लगातार मांग कर रही थी कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को रिहा किया जाए। इसी मांग को लेकर कमेटी की ओर से लगातार आवाज उठाई जा रही थी।

बता दें कि हाल ही में पंजाब पुलिस ने लक्खा सिधाना को गिरफ्तार किया था। उन पर झोटा हत्याकांड के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के दौरान दलजीत सिंह के शव को शामिल करने का आरोप था।