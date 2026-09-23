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Punjab में आज : DA पर बड़ा अपडेट तो वहीं यह सीनियर अधिकारी राडार पर, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 23 Sep, 2026 04:56 PM

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पंजाब BJP में दो नए सह-प्रभारी नियुक्त, जानें किसे मिली जिम्मेदारी

1. पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, जारी हुआ नोटिफिकेशन
पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी ...

2. पंजाब में करोड़ों रुपए के अंतरराष्ट्रीय मूल्य की हेरोइन समेत 2 नशा तस्कर गिरफ्तार, जांच कर रही पुलिस
 जिला फिरोजपुर में नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए फिरोजपुर के गांव सद्दू शाह...

3. पंजाब BJP में दो नए सह-प्रभारी नियुक्त, जानें किसे मिली जिम्मेदारी
भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेशों के प्रभारी और सह-प्रभारीयों की नियुक्ति की गई है...

4. शुक्रवार को सरकारी छुट्टी का ऐलान! जालंधर जिले के सभी स्कूल और ऑफिस रहेंगे बंद
 जालंधर में 25 सितंबर को श्री सिद्ध बाबा सोढल का सालाना मेला मनाया जा रहा है...

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5. पंजाब के सीनियर IAS अधिकारी ED की राडार पर! GMADA दफ्तर में दूसरे दिन भी रेड जारी
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6. पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल, सर्वे में हैरान करते आंकड़े आए सामने
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सियासत में हलचल तेज होती नजर आ रही है ...

7. लुधियाना में कार सवार ने नाबालिग युवती को सरेआम मारे थप्पड़, CCTV में कैद हुई पूरी घटना
शहर की गोल्डन कॉलोनी में एक नाबालिग लड़की के साथ सरेआम मारपीट का ...

8. वायरल पुलिस एडवाइजरी विवाद पर तरुण चुघ का हमला, सरकार से मांगा जवाब
पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद एवं पार्टी के राष्ट्रीय ...

9. Gold-Silver Today:  चांदी के दामों में बढ़ोतरी, जानें आज के नए रेट
सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बुधवार के नए रेट जारी हो गए हैं। जालंधर सराफा ...

10. क्या पेट्रोल पंप पर अब नहीं ली जाएगी Online Payment! पढ़ें पूरी खबर
पैट्रोल पंपों के डीलर तेल की बिक्री के बदले में ग्राहकों से अब ऑनलाइन पेमैंट स्वीकार...

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