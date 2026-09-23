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Punjab में आज : DA पर बड़ा अपडेट तो वहीं यह सीनियर अधिकारी राडार पर, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 23 Sep, 2026 04:56 PM
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2. पंजाब में करोड़ों रुपए के अंतरराष्ट्रीय मूल्य की हेरोइन समेत 2 नशा तस्कर गिरफ्तार, जांच कर रही पुलिस
जिला फिरोजपुर में नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए फिरोजपुर के गांव सद्दू शाह...
3. पंजाब BJP में दो नए सह-प्रभारी नियुक्त, जानें किसे मिली जिम्मेदारी
भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेशों के प्रभारी और सह-प्रभारीयों की नियुक्ति की गई है...
4. शुक्रवार को सरकारी छुट्टी का ऐलान! जालंधर जिले के सभी स्कूल और ऑफिस रहेंगे बंद
जालंधर में 25 सितंबर को श्री सिद्ध बाबा सोढल का सालाना मेला मनाया जा रहा है...
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5. पंजाब के सीनियर IAS अधिकारी ED की राडार पर! GMADA दफ्तर में दूसरे दिन भी रेड जारी
गमाडा में बीते दिन ईडी अधिकारियों की ओर से की गई छापेमारी आज दूसरे दिन भी ...
6. पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल, सर्वे में हैरान करते आंकड़े आए सामने
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9. Gold-Silver Today: चांदी के दामों में बढ़ोतरी, जानें आज के नए रेट
सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए बुधवार के नए रेट जारी हो गए हैं। जालंधर सराफा ...
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पंजाब सरकार ने DA को लेकर कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, 2 किश्तों में होगा भुगतान
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25/09/2026 08:30 IST
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मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। बिजनेसमेन को व्यापार में अच्छा धन मुनाफा हो
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे,
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। नौकरीपेशा लोगों के काम की तारीफ हो सकती है।
कर्क राशि वालों आज आप पूरा दिन सकारात्मक उर्जा से भरा महसूस करेंगे। आज आपको वर्कप्लेस पर सीनियर्स से काम में काफी हद तक मदद
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। व्यापारियों के हाथ अच्छी डील लग सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज कोई भी फैसला भावुक होकर न लें।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आया है। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके शत्रु आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे,
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए मददकार साबित होगा। आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को
मकर राशि वालों आज आपका दिन कुछ नया लेकर आया है। आज आपकी व्यापार, नौकरी के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक रहेंगी।
कुंभ राशि वालों आज आपका दिन मिलाजुला रहने वाला है। आज अगर निवेश करने जा रहे हैं तो ठहर जाएं, समय सही नहीं है।
मीन राशि वालों आज आपका दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। पार्टनर के लिए थोड़ा समय निकालें, नहीं तो छोटी सी बात पर
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