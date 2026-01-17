Atishi Video Case: ‘गुरुओं’ पर कथित टिप्पणी, अश्वनी शर्मा ने पंजाब सरकार को घेरा, Tweet कर उठाए कई सवाल

आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है।

पंजाब डेस्क: आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। इस मामले में पंजाब में बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा, आप नेता आतिशी ने दिल्ली विधानसभा के भीतर गुरु महाराज के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिस दिल्ली विधानसभा के पास वीडियो का मूल (असली) फुटेज मौजूद था, उसी विधानसभा में विपक्ष की मांग पर सर्वसम्मति से वीडियो की फोरेंसिक जांच करवाई गई।

➖ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅੰਦਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ



➖ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਉਸ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੈਰੋਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ



➖ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ… pic.twitter.com/GIB9n8wsmj — Ashwani Sharma (मोदी का परिवार) (@AshwaniSBJP) January 17, 2026



जांच के बाद आई फोरेंसिक रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि वीडियो में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई और उसमें आतिशी द्वारा कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्द बोले गए हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब पंजाब सरकार के रुख पर भी सवाल उठने लगे हैं। आरोप लगाने वालों का कहना है कि जब पंजाब सरकार के पास वीडियो की मूल कॉपी ही नहीं थी, तो फिर उसने किस आधार पर वीडियो को झूठा या फर्जी बताया। उन्होंने आगे लिखा, "पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनके कैबिनेट मंत्री, आतिशी का बचाव करके स्वयं भी इस पूरे विवाद में नैतिक रूप से भागीदार बन रहे हैं। विरोधी पक्ष का कहना है कि गुरु साहिब से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार का रवैया आहत करने वाला है।

फिलहाल यह मामला राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से संवेदनशील बना हुआ है। फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद विवाद और गहराने के आसार हैं, जबकि आम आदमी पार्टी या संबंधित नेताओं की ओर से अभी इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।

