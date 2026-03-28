वेरका दूध पाउडर विवाद पर गरमाई सियासत, अश्वनी शर्मा ने लगाए गंभीर आरोप

पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा निशाना साधा है।

पंजाब डेस्क: पंजाब बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वेरका दूध पाउडर को सेना द्वारा खारिज किए जाने से लेकर 1000 करोड़ रुपये से अधिक के पंजीरी घोटाले तक, सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है।

➖ ਵੈਰਕਾ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ₹1000+ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੰਜੀਰੀ ਘੋਟਾਲੇ ਤੱਕ — AAP ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।



➖ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ।



➖ ਵੈਰਕਾ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਪੰਜੀਰੀ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ AAP ਦੀ ਚੁੱਪ… — Ashwani Sharma (मोदी का परिवार) (@AshwaniSBJP) March 28, 2026

अश्वनी शर्मा ने आरोप लगाया कि बच्चों के पोषण और सैनिकों के स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मुद्दों पर समझौता करना महज गलती नहीं, बल्कि गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि इन मामलों पर सरकार की चुप्पी एक बड़े “मिल्क माफिया” गठजोड़ की ओर इशारा करती है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए CBI जांच कराई जानी चाहिए।

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