महानगर में लोगों के लिए आफत बनी आम आदमी पार्टी सरकार की 24 घंटे वाटर सप्लाई देने की योजना

Edited By Kalash,Updated: 21 Jan, 2026 01:07 PM

लुधियाना (हितेश): आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा महानगर में 24 घंटे वाटर सप्लाई देने के नाम पर शुरू की गई योजना पूरी होने से पहले लोगों के लिए आफत बन गई है, जिसके तहत मौजूदा लाइन डैमेज होने सहित सड़कें गड्ढों में तबदील हो गई हैं। इससे जुड़ा ताजा मामला मंगलवार को शहर के पॉश किचलू नगर इलाके में सामने आया है, जहां नहरी पानी को पेयजल का विकल्प बनाने के प्रोजैक्ट की लाइन बिछाने के लिए मेन सड़क को खोद दिया गया।

लेकिन कम्पनी की लापरवाही से वाटर सप्लाई की मौजूदा अंडरग्राऊंड लाइन डैमेज हो गई, जिससे सड़कों पर पानी जमा होने के साथ ही आसपास रहने वाले लोगों पर पेयजल की किल्लत का संकट भी मंडरा रहा है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्षद सन्नी भल्ला ने फेसबुक लाइव के जरिए ‘आप’ सरकार पर जमकर भड़ास निकाली।

उन्होंने कहा कि नई वाटर सप्लाई लाइन बिछाने के लिए खुदाई करने के समय नगर निगम की तरफ से कोई अफसर मौजूद नहीं था और उस समय सड़कें तोड़ने की मंजूरी दी जा रही है, जब सर्दी के मौसम की वजह से लंबे समय तक दोबारा सड़कें बनाने का काम शुरू नहीं हो सकता लेकिन मेयर-कमिश्नर से लेकर बी एंड आर ब्रांच के नीचे से ऊपर तक अफसरों के पास इस हालात को लेकर कोई जवाब नहीं है।

माडल टाऊन के लोग भी हैं काफी परेशान

कम्पनी द्वारा जहां कहीं भी 24 घंटे वाटर सप्लाई देने के प्रोजैक्ट के तहत नई लाइन बिछाने के लिए खुदाई की जा रही है, वहां की सड़कें गड्ढों में तबदील हो गई। इस समस्या का सामना मॉडल टाऊन के लोगों को भी करना पड़ रहा है। जहां इश्मीत चौक से लेकर कृष्णा मंदिर तक मेन रोड को तोड़ दिया गया और नीचे से गुजर रही मौजूदा वाटर सप्लाई लाइन भी डैमेज हो गई। इस रोड पर लगातार पानी की लीकेज हो रही है और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

