तरनतारन में अंगीठी जलाकर सो रहे परिवार के 3  लोगों की मौ/त, छाया मातम

यह हादसा उस समय हुआ जब परिवार के लोग घर के अंदर सो रहे थे और कमरे में अंगीठी जलाई हुई थी।

तरनतारन (रमन): तरनतारन जिले के अलीपुर गांव में दम घुटने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब परिवार के लोग घर के अंदर सो रहे थे और कमरे में अंगीठी जलाई हुई थी।

जानकारी के अनुसार रात के समय ठंड से बचने के लिए घर में अंगीठी जलाई गई थी। सो रहे लोगों को अंगीठी से निकल रही जहरीली गैस का अंदाजा नहीं लगा, इस कारण तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। इस हादसे में 10 साल के बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों की पहचान अर्शदीप सिंह पुत्र गुरसाहिब सिंह, उसकी पत्नी जशनदीप कौ और 2 महीने के बच्चे गुरबाज सिंह के रूप में हुई है।

