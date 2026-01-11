Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • तरनतारन में अंगीठी जलाकर सो रहे परिवार के 3  लोगों की मौ/त, छाया मातम

तरनतारन में अंगीठी जलाकर सो रहे परिवार के 3  लोगों की मौ/त, छाया मातम

Edited By Kalash,Updated: 11 Jan, 2026 04:43 PM

3 family members death

यह हादसा उस समय हुआ जब परिवार के लोग घर के अंदर सो रहे थे और कमरे में अंगीठी जलाई हुई थी।

तरनतारन (रमन): तरनतारन जिले के अलीपुर गांव में दम घुटने से तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब परिवार के लोग घर के अंदर सो रहे थे और कमरे में अंगीठी जलाई हुई थी।

जानकारी के अनुसार रात के समय ठंड से बचने के लिए घर में अंगीठी जलाई गई थी। सो रहे लोगों को अंगीठी से निकल रही जहरीली गैस का अंदाजा नहीं लगा, इस कारण तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। इस हादसे में 10 साल के बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों की पहचान अर्शदीप सिंह पुत्र गुरसाहिब सिंह, उसकी पत्नी जशनदीप कौ और 2 महीने के बच्चे गुरबाज सिंह के रूप में हुई है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!