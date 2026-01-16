Main Menu

Jalandhar: 15–20 युवकों ने घर पर की फायरिंग व तोड़फोड़, दहशत का माहौल

Edited By Kamini,Updated: 16 Jan, 2026 02:04 PM

young men fired shots at the house

जालंधर में एक बड़ी वारदात सामने आई है। हथियारबंद युवकों ने एक घर फायरिंग और तोड़फोड़ की है।

जालंधर: जालंधर में एक बड़ी वारदात सामने आई है। हथियारबंद युवकों ने एक घर फायरिंग और तोड़फोड़ की है। इस दौरान मौके पर दहशत फैल गई। लेकिन गनीमत रही कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। घटना शाहकोट के गांव बाऊपुर खुर्द की है, जहां के रहने वाले बलजीत सिंह ने पुलिस को शिकायत दे दी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए पीड़ित बलजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि वह लोहड़ी के दिन गांव के ही कुछ शरारती युवक लोहड़ी मांग रहे थे। वहीं उनका बेटा इस दौरान किसी काम से लौट रहा था, तभी शरारती युवकों ने उससे गाली गलोच शुरू कर दिया। जब बेटे ने घर आकर सारी बात बताई तो पूरे गांव वालों को इस बारे में जानकारी दी गई।  

उक्त युवक इसी बात की रंजिश रखने लगे और उन्होंने घर के बाहर गालियां देने शुरू कर दी। जब उनका बेटा इसकी शिकायत देने थाने जा रहा था तो रामपुर गांव के पास 15-20 युवक गाड़ियों में आए और उसका पीछा करने लगे। जब बेटा भागते हुए घर आया तो युवकों ने उनके घर पर 7 के करीब फायर किए। घर पर तोड़फोड़ की और बाहर खड़े मोटरसाइकिल को भी तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इसी के साथ पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

