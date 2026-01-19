Vigilance की बड़ी कार्रवाई, टाउन प्लानर एक लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

Edited By Kamini,Updated: 19 Jan, 2026 08:34 PM
गुरदासपुर (हरमन) : जिले में विजिलेंस ब्यूरों की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की रेंज अमृतसर के अंतर्गत यूनिट गुरदासपुर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला टाउन प्लानर गुरदासपुर रितिका अरोड़ा को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस संबंध में विजिलेंस ब्यूरो थाना, रेंज अमृतसर में FIR नंबर 02 दिनांक 19-01-2026 दर्ज की गई है, जो धारा 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 (संशोधित 2018) के तहत है।
शिकायतकर्ता गुरजीत सिंह पुत्र मन्ना सिंह निवासी गांव लहेल, जिला गुरदासपुर ने विजिलेंस ब्यूरो को दी शिकायत में बताया कि उसने गांव लहेल में 7 कनाल 17.5 मरला भूमि खरीदी थी। उक्त भूमि पर प्लॉट काटने के बाद उनकी रजिस्ट्री के लिए जिला टाउन प्लानर कार्यालय में आवेदन किया गया था। आरोप है कि इस मामले में रितिका अरोड़ा द्वारा बिना किसी ठोस कारण के फाइल को लंबित रखा गया और बाद में प्लॉटों की मंजूरी के बदले प्रति प्लॉट 1 लाख रुपये रिश्वत की मांग की गई।
शिकायतकर्ता ने रिश्वत देने से इनकार करते हुए विजिलेंस ब्यूरो यूनिट गुरदासपुर से संपर्क किया। इसके बाद विजिलेंस ब्यूरो ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाया और दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में आरोपी अधिकारी रितिका अरोड़ा को उसके कार्यालय में 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान 1 लाख रुपये की रिश्वत की रकम बरामद की गई है। मामले की आगे की जांच जारी है और आरोपी को कल सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा।
