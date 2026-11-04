खेतों में आग की खबर मिलते ही एक्शन में आए SSP गुरदासपुर, खुद संभाला मोर्चा

SSP गुरदासपुर आदित्य लगातार जिले के अलग-अलग गांवों का दौरा कर रहे हैं और किसानों से पराली न जलाने की अपील कर रहे हैं।

गुरदासपुर, (हरजिंदर गोराया) : SSP गुरदासपुर आदित्य लगातार जिले के अलग-अलग गांवों का दौरा कर रहे हैं और किसानों से पराली न जलाने की अपील कर रहे हैं। आज SSP आदित्य ने दीना नगर, काहनूवान कलानौर, मियांकोट साहिब, रुडियाना और कलानौर के पास के गांवों, तारागढ़, रायचक, लुकमानिया, डोलेवाल, अर्लीभान और निज्जर का दौरा किया और रास्ते में लगी आग को फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाया गया। इस मौके पर SP मनिंदर सिंह संधू और चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर डॉ. शाहबाज सिंह चीमा भी मौजूद थे।

SSP ने साफ किया कि प्रशासन पराली जलाने की घटनाओं पर लगातार नजर रख रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पराली जलाने के बजाय खेती के नए-नए तरीके अपनाएं और गुरदासपुर ज़िले को पराली जलाने की घटनाओं से मुक्त बनाने में मदद करें।

चीफ़ एग्रीकल्चर ऑफ़िसर डॉ. शाहबाज़ सिंह चीमा ने किसानों से अपील की कि वे पराली के मैनेजमेंट के लिए सुपर सीडर और हैप्पी सीडर जैसी नई खेती की मशीनों को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि सुपर सीडर खेत में ही पराली का मैनेजमेंट करके गेहूं की बुआई के लिए एक अच्छा और असरदार तरीका है। इससे पराली जलाने की ज़रूरत खत्म हो जाती है और पर्यावरण के साथ-साथ मिट्टी की सेहत भी बनी रहती है।