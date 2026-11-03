रिसॉर्ट में शादी की खुशियों के बीच मची अफरा-तफरी, पार्किंग में खड़ी बाइक में लगी आग

पठानकोट के गांव जुग्याल के पास एक रिसॉर्ट में शादी समारोह के दौरान पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई।

पठानकोट (हरजिंदर सिंह गोराया) : पठानकोट के गांव जुग्याल के पास एक रिसॉर्ट में शादी समारोह के दौरान पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि मोटरसाइकिल पूरी तरह जलकर राख हो गई। इस घटना से शादी समारोह में आए मेहमानों में अफरा-तफरी मच गई।

मोटरसाइकिल मालिक विशाल निवासी चक्की हरियाल के रहने वाले ने बताया कि वह अपने रिश्तेदार की शादी में शामिल होने रिसॉर्ट आया था। इस दौरान रिसॉर्ट में पटाखे फोड़े जा रहे थे। उसने बताया कि आतिशबाजी के दौरान एक जलता हुआ पटाखा उसकी मोटरसाइकिल पर गिर गया, जिससे मोटरसाइकिल में तुरंत आग लग गई।

विशाल ने रिसॉर्ट मैनेजमेंट पर आग से सुरक्षा के सही इंतजाम न होने का आरोप लगाया और कहा कि आग लगने के बाद जब उसने रिसॉर्ट स्टाफ से आग बुझाने वाला यंत्र मांगा तो कोई सामान मौजूद नहीं था। यहां तक कि आग पर काबू पाने के लिए पानी का भी इंतजाम नहीं था। बाद में पास की एक कार एजेंसी से आग बुझाने वाला यंत्र मंगवाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मोटरसाइकिल पूरी तरह जल चुकी थी।

इस घटना के बाद पीड़ित और उसके रिश्तेदारों ने रिसॉर्ट मैनेजमेंट से मांग की कि शादी की जगहों और पार्किंग में आग बुझाने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि शादी के फंक्शन में पटाखे चलाते समय खास सावधानी बरती जानी चाहिए, ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके।

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