Gurdaspur: स्कूलों की छुट्टी के दौरान हुड़दंग मचाने वाले बुलेट चालकों पर पुलिस सख्त, दी चेतावनी

स्कूल की छुट्टियों के दौरान शहर में मोटरसाइकिल पर घूमने और लोगों को परेशान करने वाले बदमाशों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए दीनानगर पुलिस ने खास नाकाबंदी की।

गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह गोराया): स्कूल की छुट्टियों के दौरान शहर में मोटरसाइकिल पर घूमने और लोगों को परेशान करने वाले बदमाशों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए दीनानगर पुलिस ने खास नाकाबंदी की। इस दौरान दीनानगर थाने के SHO सुरिंदर पाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले मोटरसाइकिल चालकों के चालान काटे। इसके साथ ही पटाखे फोड़ने वाले बुलेट मोटरसाइकिल चालकों को चेतावनी भी दी गई।

इस बारे में जानकारी देते हुए SHO सुरिंदर पाल ने बताया कि स्कूल की छुट्टी के दौरान कुछ शरारती तत्व शहर में बेवजह मोटरसाइकिल पर घूमते हैं और अपनी हरकतों से आम लोगों को परेशान करते हैं। इसके अलावा कुछ मोटरसाइकिल चालक बुलेट और पटाखे फोड़कर शोर मचाते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों को रोकने के लिए आज दोपहर स्कूलों की छुट्टी के दौरान उनकी पुलिस टीम के साथ एक खास नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले गाड़ी चलाने वालों के चालान काटे गए, जबकि कुछ को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

SHO ने शरारती तत्वों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की तरफ से ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति शहर में घूमता, लोगों को परेशान करता या कानून का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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