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पेंट करने आए कारीगरों ने दिया वारदात को अंजाम, 2 लोगों पर FIR दर्ज

Edited By Urmila,Updated: 03 Nov, 2026 11:06 AM

workers hired for painting accused of theft

घुमान कलां थाने के गांव चक भंगवां में एक घर का ताला तोड़कर सोने के गहने और कैश चोरी करने के मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया): घुमान कलां थाने के गांव चक भंगवां में एक घर का ताला तोड़कर सोने के गहने और कैश चोरी करने के मामले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस को दिए बयानों में दीपक अरोड़ा पुत्र सुरिंदर कुमार निवासी गांव चक भंगवां ने बताया कि वह अपने घर को ताला लगाकर बाहर गया था। जब वह घर लौटा तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था और अंदर से सोने की चेन, लेडी ब्रेसलेट और 15 हजार रुपये कैश गायब थे।

शिकायतकर्ता के अनुसार, बाद में उसे पता चला कि घर में पेंट करने आए बिक्रम मसीह निवासी भुंबली और सोनू निवासी बब्बरी, थाना तिबड़ ने कथित तौर पर यह चोरी की है। दीपक अरोड़ा के बयानों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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