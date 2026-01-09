Main Menu

जालंधर में सड़क किनारे ढाबे पर हमला! उधार के झगड़े ने लिया हिंसक रूप

09 Jan, 2026

जालंधर (कुंदन, पंकज ) :  जालंधर में बूटा मंडी रोड के पास के पास कुछ लोगों द्वारा सड़क के पास ढाबे पर हमला करने का समाचार प्राप्त हुआ है। जो लोग यहां दुकान चला रहे हैं, उनका कहना है कि कुछ दिन पहले भी इन लोगों ने इनकी दुकान पर हमला किया था। पहले भी पुलिस को इसकी शिकायत की गई थी, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब दोबारा उन लोगों ने हमारी दुकान पर हमला किया है। हमले का कारण उधार सामान चीजें लेना बताया जा रहा है। थाना भार्गव कैंप की पुलिस को सूचित कर दिया गया है। 

